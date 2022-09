Ar-condicionado, pneus e prateleiras: servidores furtavam itens da Seplag e vendiam para sucatas

Antes de negociar ilegalmente automóveis de luxo do Governo do Ceará, dois servidores terceirizados da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) teriam feito 'uma limpa' no depósito da Pasta. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a Polícia Civil do Ceará investiga Antônio Vieira da Silva Neto e João Paulo Pontes Vieira por uma sequência de furtos.

As ações criminosas foram noticiadas pela reportagem em julho deste ano. A dupla chegou a ser presa e denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em um esquema de venda de duas Hilux, que iriam a leilão. No decorrer da investigação, policiais tomaram conhecimento que houve uma série de furtos, dentro da Pasta, antes dos servidores terceirizados partirem para a ação mais ousada.

No relatório que apura os crimes constam furtos de 120 prateleiras de alumínio, uma carga com oito aparelhos de ar condicionado, fios de cobre e dois pneus. Todos os itens eram repassados para uma sucata, localizada em Fortaleza, na qual o proprietário teria conhecimento da origem ilícita dos bens.

Para a negociata, os homens, supostamente, ainda usavam senhas de duas servidoras da Seplag, autorizadas a 'dar baixa' na saída dos objetos. Até o momento, as servidoras são tratadas como vítimas, porque não há indicativo que elas soubessem da fraude.

ESQUEMA GANHOU FORÇA E SE TORNOU MAIOR

"Eles acharam pouco vender esses objetos e começaram a vender carros", disse uma fonte ligada à investigação, ao conversar com a reportagem. Conforme relatório da PCCE, Antonio e João Paulo passaram a negociar dois carros junto ao empresário Thiago Silva.

Thiago teria contactado Denis Vinícius Xavier, proprietário de uma sucata de veículos, que concordou receber os carros. A função do empresário Denis seria “desmanchá-los e instrumentalizar a sua não identificação, através do corte das numerações dos chassis, motores e demais sinais identificadores, com o fim de vender suas peças, como se de veículos lícitos fossem, em clara atividade comercial”, apontam os investigadores.

O suposto esquema foi revelado no fim do mês de julho deste ano, porque um zelador presenciou o instante no qual os carros eram levados do pátio da Secretaria da Cidades, no Cambeba.

A investigação apontou que duas Hilux foram vendidas por R$ 30 mil. Antônio teria recebido R$ 5 mil, pensando que só um veículo foi negociado. Segundo ele, soube que dois carros foram vendidos, quando João ligou para ele alertando-o que servidores da Secretaria da Cidades deram falta dos automóveis no pátio.

A defesa de Denis, representada pelo advogado Túlio Magno, nega que seu cliente tinha conhecimento sobre a origem ilícita dos automóveis.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Os dois servidores e os dois empresários foram indiciados por organização criminosa. O Ministério Público concordou com o entendimento da Polícia e também denunciou os quatro por este crime. No entanto, o Poder Judiciário entendeu diferente.

Na última semana, o juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosa decidiu que não ficou comprovado a existência de uma organização. Apesar de envolver quatro pessoas, o juiz ponderou que "não se concebe uma organização criminosa sem existir um escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados".

Fontes ligadas ao caso discordam: "A investigação mostra que as ações deles não se trataram de um caso isolado, não foi um encontro específico entre os servidores para furtar esses carros. Essas pessoas desviam equipamentos do Estado há anos", disse o entrevistado, que terá identidade preservada.

A reportagem apurou que o MP recorreu da decisão para tentar valer a denúncia por organização criminosa. Por nota, o Ministério Público confirmou ter ingressado com recurso acerca do tema e aguarda avaliação do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas sobre a manutenção ou não da decisão judicial.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) se posicionou afirmando que foi apresentado Recurso em Sentido Estrito para a decisão de declínio de competência. "O recebimento do recurso está sendo analisado. No processo que envolve os empresários, está sendo analisada a ratificação do recebimento da denúncia. Quanto à medida cautelar citada, os autos são sigilosos", disse o Tribunal.

Enquanto segue a rejeição da denúncia referente à integrar organização criminosa, os advogados de defesa comemoram.

AS DEFESAS

"Desde o princípio batemos na tecla de que jamais existiu ‘organização criminosa’, e hoje foi consolidado esse entendimento. Com essa mesma tese conseguimos a soltura de nosso cliente, e agora temos afastada essa acusação sumariamente. Esse é o trabalho da defesa: combater incisivamente os excessos manifestados no processo penal. Reinou o bom senso”, disse Túlio Magno, que representa o empresário Denis Vinicius Rodrigues Xavier.

A defesa do servidor terceirizado Antônio Vieira Neto acrescenta que: "para além de uma vitória para a defesa dos servidores, está-se diante da concretização da Justiça e da materialização da razoabilidade jurídica, dado o inquestionável absurdo da acusação oferecida. Os magistrados da Vara de Delitos de Organização Criminosa, ao rejeitarem a denúncia oferecida pelo Parquet, no tocante ao delito de organização criminosa, atuaram de forma isenta, sensata e justa , de acordo com o Direito, prestigiando o incansável trabalho da defesa e demonstrando o brilhantismo do Judiciário Cearense", disseram os advogados Gustavo Brasilino e Evaldo Morais.

Já Fabiano Lopes, advogado do empresário Tiago, diz que: "para surpresa do corpo defensivo e para felicidade dos personagens envolvidos o Douto Magistrado da Vara de Organizações criminosas, convergindo com o corpo defensivo, rejeitou a denúncia na forma da Leu 12850/03. Continuo minha missão de rodar por todo o Brasil utilizando investigação defensiva na busca de justiça e deixo Fortaleza com a sensação de dever cumprido e de crença na mais sublime justiça, exercida pelos magistrados nesse glorioso Estado".

A Seplag retirou os servidores terceirizados, quando soube das primeiras acusações. Nessa quarta-feira (14), a Pasta foi novamente procurada para sobre os demais furtos, mas não se posicionou.

