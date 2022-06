Após morte de tripulante croata, navio com destino aos Estados Unidos aporta em Fortaleza

Aportou em Fortaleza, nesta quarta-feira (8), um navio de bandeira turca, com um tripulante croata de 66 anos morto. O caso é apurado pela Polícia Federal (PF), que aguarda laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) sobre a morte.

De acordo com informações da PF, a morte foi registrada no navio particular Orange Star na última terça-feira (7). Devido ao episódio, a embarcação - que saiu de Santos (São Paulo) para os Estados Unidos - precisou aportar em Fortaleza.

Segundo o site Vessel Finder (que monitora embarcações), o navio Orange Star saiu de Santos no dia 2 de junho. O navio tem 190 metros de comprimento, 32 metros de altura e foi lançado no ano de 2011.

