Após correr atrás de cachorro, criança de dois anos se perde e percorre 2 km em mata fechada

Uma criança de dois anos se perdeu em uma mata fechada no povoado Riacho Verde, Distrito Papara, próximo à fazenda Sossego, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O menino percorreu dois quilômetros de mata fechada até ser resgatado. O caso aconteceu na última sexta-feira (4).

A princípio, a mãe do pequeno Josué relatou à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que o filho estava na casa da avó, do lado de fora da residência. "É uma criança de dois anos de idade, magrinho, pardo e está sem roupa”.

Legenda: Após avaliação preliminar de atendimento pré-hospitalar, foi concluído que, além de arranhões, a criança sofreu insolação e encontrava-se um pouco desidratada Foto: Divulgação/PMCE

Afirmou ainda que o menino estava brincando com o cachorro, quando, possivelmente, o animal correu para longe, fazendo com que a criança adentrasse a área de mato e se perdesse. "Chamei na mata, gritei pelo nome dele, mas o menino não respondeu”.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros, após acionamento da Ciops, deslocou a guarnição de busca e salvamento 3, da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/2ºBBM), com sede em Maracanaú.

Buscas intensas

Com as orientações da mãe, a guarnição iniciou as buscas, recebendo a informação de um popular que afirmou ter encontrado a criança. A notícia chegou via aplicativo de comunicação por meio de um grupo local, bem como uma fotografia da criança. Assim, a mãe identificou o filho.

De acordo com o subtenente Luciano, comandante da guarnição, “a criança foi encontrada em uma localidade vizinha, Boa Vista dos Valentins, por populares”. De pronto, seguiram o CBMCE e a PMCE ao destino da criança, acompanhados da mãe e da avó da criança.

Josué foi encontrado por dois motoqueiros sujo e arranhado, sendo entregue a uma senhora na primeira casa que viram no local.

Após avaliação preliminar de atendimento pré-hospitalar, concluíram que, além dos arranhões pelo corpo, a criança sofreu insolação e encontrava-se um pouco desidratada. A família foi conduzida ao Hospital Gonzaguinha de Maranguape para pronto atendimento clínico especializado.

