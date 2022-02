Apontado como membro de facção criminosa no Ceará, advogado deve permanecer preso, decide TJ

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu manter a prisão do advogado Cayo Luiz Lourenço Ribeiro. Cayo é investigado por participar de uma facção criminosa no Estado e teria como função se valer da advocacia para transmitir recados com orientações aos presos.

Nessa sexta-feira (25), o desembargador relator Francisco Lincoln Araújo e Silva proferiu decisão em 2º Grau indeferindo a liminar impetrada pela defesa de Cayo. Conforme o magistrado, o ordenamento jurídico não traz disposição expressa sobre a concessão de liminar em habeas corpus.

O desembargador destacou na decisão, a qual a reportagem teve acesso, que ao decretar a prisão preventiva, o juiz de primeiro grau apontou elementos informativos que dariam conta de que "o custodiado supostamente fez uso indevido das prerrogativas de advogado para perpetrar ações ilícitas junto à facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho CV”.

Francisco Lincoln Araújo e Silva Desembargador "O juiz de origem também expôs com clareza sua convicção sobre eventual presençade periculum libertatis, apontando, inclusive, argumentos voltados à necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal"



Na instância superior, o relator analisou a conjuntura já delineada e reafirmou que o decreto de prisão atende aos preceitos básicos estabelecidos na legislação, "motivo pelo qual reputo inadequado o deferimento imediato da ordem", disse.

COMO O ADVOGADO AGIA

Cayo Luiz Lourenço Ribeiro teve prisão preventiva decretada no dia 7 de fevereiro de 2022, por representação da autoridade policial da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco). O nome do suspeito chegou ao conhecimento das autoridades ainda em 2021, quando foi presa Francisca Valeska Pereira Monteiro, conhecida como 'Majestade'.

A mulher estava em companhia do seu companheiro, João Vitor dos Santos, que teria tentado quebrar o celular ao avistar os policiais. Os agentes apreenderam o aparelho telefônico e por meio de análise autorizada pela Justiça verificaram uma teia criminosa com atuação na Grande Messejana.

Foram localizadas diversas conversas entre João Vitor, conhecido como 'Adidas' e Cayo com mensagens referentes a atuação da facção carioca no Estado.

O advogado teria intermediado conversa entre 'Adidas' e a liderança da facção, identificada como Domingo Costas Miranda, o 'Penetra'. Além de Cayo, foram presas outras três pessoas que integrariam o mesmo grupo criminoso.

