Adolescente é morto a tiros em conjunto habitacional no bairro José Walter

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (23) dentro do Conjunto Habitacional Cidade Jardim I, no Bairro José Walter, em Fortaleza. Os autores do homicídio fugiram logo após o crime.

Segundo a Polícia Militar, ele fugia de suspeitos armados, quando foi alcançado e atingido pelos disparos de arma de fogo em frente ao bloco C do residencial, que não é cercado por muros. Moradores disseram à polícia que a região é dominada por uma facção criminosa, mas ainda não há confirmação se a vítima tinha relação com algum grupo rival.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local para colher informações que vão auxiliar nas investigações do crime.

