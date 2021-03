Adolescente e jovem são capturados após roubarem carro de motorista de aplicativo na Parangaba

Uma adolescente de 17 anos e um jovem de 19 foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após roubarem o veículo de um motorista de aplicativo no bairro Parangaba, em Fortaleza. A dupla foi localizada pouco tempo após a ação, no bairro Parque São José.

O roubo ocorreu nesta quarta-feira (10). De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos abordaram o motorista na avenida Osório de Paiva, onde ele estava estacionado.

Policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receberam a denúncia e iniciaram diligências pela região. A dupla foi avistada trafegando na avenida Perimetral e recebeu voz de parada.

A dupla portava dois simulacros de pistola. O condutor, de 19 anos, foi identificado com Ismael Castro Gomes, sem antecedentes criminais. O adolescente já havia respondido por ato infracional por uso de drogas. Ambos confessaram ter praticado o roubo.

Eles foram encaminhados à sede da Delegacia da Criança e do Adolescente e autuados. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo e o adulto foi autuado por roubo e corrupção de menor.

O proprietário do carro roubado compareceu ao 5º Distrito Policial (DP), unidade que vai apurar o caso, onde prestou depoimento e recuperou o veículo.