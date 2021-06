Adolescente é detido por suspeita de explodir panela de pressão após discutir com a mãe, no Ceará

Um adolescente foi detido por suspeita de incendiar a casa onde mora com a família, neste domingo (20), no município de Crato, no Interior do Ceará. Segundo a polícia, ele teria provocado a explosão com uma panela de pressão após discutir com a mãe. As informações são da TV Verdes Mares Cariri.

Ninguém ficou ferido. A explosão, contudo, causou prejuízos financeiros, deixando os itens, móveis e alimentos que estavam na cozinha queimados. Vizinhos tiveram de arrombar a porta para ajudar a família.

Conforme relato da mãe, o adolescente teria colocado a panela no fogo de forma inadequada propositalmente. Por isso, ela chamou a polícia, que conduziu o jovem à delegacia do município.

Na casa, a mulher mora também com outras três filhas e duas netas. O Diário do Nordeste opta por não identificar a mãe para preservar o adolescente.

A reportagem pediu mais detalhes do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.