Adolescente é assassinado durante tentativa de assalto no Bom Jardim

Um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro na região da cabeça, na noite da última quarta-feira (9), no conjunto Parque São Vicente do bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O jovem foi identificado, por familiares, como Fabrício Pereira da Silva. Ele não tinha antecedentes criminais, de acordo com a polícia.

Os policiais militares foram acionados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Jardim Paroara. Quando chegou, a polícia encontrou o adolescente já caído ao chão, sem vida. O jovem trafegava sozinho, de bicicleta, pelo local, de acordo com testemunhas.

Alguns moradores do Parque São Vicente relataram que dois homens, utilizando uma motocicleta, abordaram o adolescente, anunciaram o assalto, e depois atiraram uma vez contra a cabeça dele. Contundo, ainda não há confirmação se ele resistiu ao assalto. Apesar do homicídio, nenhum objeto de Fabrício foi levado, o que descarta a possibilidade de latrocínio.

A família de Fabrício esteve no local e confirmou que ele era morador da região. Os parentes acreditam que a motivação do homicídio foi o assalto, porque, de acordo com eles, Fabrício era tranquilo, e não recebia ameaças de morte.

O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o homicídio.