Adolescente é assassinado a tiros no Jardim das Oliveiras

Um jovem de 15 anos foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (10), na Rua Oito do Conjunto Tasso, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. De acordo com a família, vítima, que foi incialmente identificado apenas como "Leandro", era usuária de drogas — o que pode ter motivado o homicídio.

Policiais da 1ª companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar foram acionados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma ocorrência com um possível óbito, causados por disparos de arma de fogo, no endereço. Quando chegaram no local, os agentes já encontraram o corpo do adolescente caído ao chão.

Uma ambulância do Samu também se dirigiu ao endereço para atender a ocorrência, e constatar o óbito do adolescente. Agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza também foram ao local para apurar os primeiros detalhes da investigação.

A família de Leandro foi ao local onde o crime aconteceu, e informou que o jovem morava em outra rua do mesmo bairro. Ainda segundo os familiares, o adoelscente saía de um campo de futebol, e ia para casa, quando dois suspeitos em uma motocicleta chegaram atirando contra ele. Os homens fugiram logo após o homicídio.

Os familiares não revelaram se o adolescente recebia ameaças de morte. E os policiais não informaram se ele tinha antecedentes criminais registrados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) de Fortaleza.

Moradores do bairro ainda informaram que Leandro praticava “pequenos delitos” na região, o que também pode ter sido motivação para o assasinato, porém, essa versão não foi confirmada pela equipe policia que atendeu a ocorrência. O Sistema Verdes Mares aguarda mais detalhes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará sobre o caso.