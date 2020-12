Adolescente é assassinado a tiros no bairro Planalto Ayrton Senna

Um adolescente identificado como João Vitor Pessoa Costa foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (30). O homicídio aconteceu na rua Estrela Dalva, no bairro Planalto Ayrton Senna. Moradores da região comentaram que a vítima tinha 16 anos, mas os familiares não confirmaram a idade — porém, garantiram que ele era adolescente.

O jovem tinha antecedentes criminais, e já respondia procedimentos na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), contudo, não foram informados detalhes sobre os procedimentos. A família revelou ainda que João Vitor era morador do bairro onde foi morto.

Testemunhas declararam que João Vitor foi perseguido por dois criminosos que estavam a pé e com, pelo menos, uma arma de fogo. A vítima ainda tentou fugir por um matagal, entrou no quintal de uma residência, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os policiais que atenderam a ocorrência não descartam que a motivação do homicídio seja o envolvimento de João Vitor com um grupo criminoso de Fortaleza.

O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza. O Sistema Verdes Mares espera mais detalhes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o crime.