Adolescente dinamarquesa é estuprada por bugueiro na Praia do Paracuru, no litoral cearense

Uma adolescente dinamarquesa de 16 anos, filha de um dinamarquês e uma cearense, foi estuprada por um bugueiro na Praia de Paracuru, no litoral do Ceará no último dia 29 de junho, durante uma festa de São João na cidade. O agressor, de 25 anos, foi preso no dia seguinte, mas acabou solto em audiência de custódia. A menina ficou com hematomas na perna e nos braços e, inclusive, foi mordida.

Entretanto, o advogado da família acionou a Promotoria de Justiça de Paracuru e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a prisão preventiva do suspeito. O Judiciário vai analisar a solicitação.

Conforme o advogado Ramon David, a família mora na Dinamarca e estava de férias em Paracuru, onde eles possuem uma casa.

Bugueiro estuprou menina no mar

O bugueiro teria ganhado a confiança e chamado a menina para comprar cerveja e disse que ela era "muito bonita". O homem a levou para um local remoto e a estuprou no mar e depois na areia.

A adolescente lutou, mas não conseguiu se desvencilhar, segundo o advogado. Os dois estavam caminhando na praia quando o pai da garota a avistou chorando e deu um soco no agressor, que fugiu.

Ele foi preso na manhã do dia 30 de junho. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão.

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Paracuru, que segue com oitivas para investigar os detalhes sobre o caso.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR