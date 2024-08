Adolescente desaparece no mar após instrutor de caiaque mandar jovem nadar sem colete

"Conforme informações policiais, quatro adolescentes embarcaram em um caiaque sem coletes salva-vidas e foram instruídos pelo instrutor do equipamento a desembarcarem e nadarem em direção à faixa de areia. Uma das vítimas não foi encontrada e a Companhia de Mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) segue em diligências no intuito de localizá-lo", informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota.