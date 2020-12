Adolescente de 14 anos é morto após assalto na zona rural de Caucaia

Um adolescente de 14 anos morreu durante uma de assalto no distrito de Caraussanga, zona rural de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (14). A vítima, identificada como Manuel Pereira da Silva Neto, trafegava em uma motocicleta na companhia de um amigo, que sobreviveu e conseguiu fugir.

A identidade da vítima que sobreviveu não foi informada pelos policiais militares do 12º Batalhão de Caucaia, que foram acionados pela população para atender a ocorrência. As vítimas se deslocavam por uma estrada do distrito, no momento em que foram surpreendidas por uma dupla de criminosos, que também utilizava uma motocicleta.

Legenda: A área onde o crime aconteceu é de difícil acesso, inclusive com cobertura telefônica ineficaz Foto: Rafaela Duarte

Os dois suspeitos anunciaram o assalto, com a intenção de roubar a moto das vítimas. Manuel e o amigo tentaram fugir, mas os suspeitos atiraram contra eles. Durante a tentativa de fuga, o adolescente e o amigo perderam o controle do veículo, e caíram na estrada.

Possível latrocínio

A causa da morte de Manuel ainda não foi repassada; não foi repassado se ele morreu devido ao impacto da queda ou às lesões causadas pelos disparos de arma de fogo — o que só então caracterizaria latrocínio, segundo os policiais.

Com a queda das vítimas, a dupla de suspeitos fugiu levando a motocicleta roubada. Testemunhas revelaram que Manuel e o amigo saíam da fazenda do pai do adolescente, localizada próximo ao ponto onde o crime ocorreu.

A vítima morava em uma fazenda

Parentes do adolescente revelaram que ele morava, anteriormente, em Maracanaú, outro município da RMF. Porém, por conta da pandemia de Covid-19, o adolescente residia na fazenda do pai.

Horas depois do crime, os familiares informaram que a o veículo roubado foi localizado no bairro Carrapicho, também em Caucaia. Contudo, essa informação ainda não foi confirmada pela polícia. O Sistema Verdes Mares aguarda mais detalghes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará acerca do crime.