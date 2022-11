Adolescente conhece pai biológico e é estuprada por ele em Paraipaba; entenda o caso

Um homem de 36 anos foi preso nessa quarta-feira (23) sob suspeita de estuprar a própria filha, uma adolescente de 15 anos. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), pai e filha se conheceram no início deste ano, quando a menina demonstrou interesse em visitar o pai biológico.

Tudo começou quando a mãe da menina moveu uma ação de alimentos na Justiça. Pai e filha começaram a ter contato. O primeiro estupro teria acontecido no dia 14 de fevereiro e houve continuidade delitiva, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os abusos sexuais teriam acontecido em uma pousada localizada em Paraipaba, litoral do Ceará. Também foram detidos a dona da pousada, o filho dela e a recepcionista do estabelecimento.

Para os investigadores, o trio preso por mandados de prisão preventiva favoreciam à prostituição na cidade.

MÃE PERCEBEU VIOLÊNCIA

No dia 15 de agosto, a mãe da vítima teria percebido um comportamento estranho da filha. Ela descobriu a existência de um diário e denunciou o caso na Delegacia Municipal de Paraipaba.

Conforme a Polícia, na pousada não foram solicitados os documentos da vítima, o que comprovaria que ela se tratava de uma adolescente.

"Diante dos fatos, um mandado de prisão preventiva por estupro e três mandados de prisão preventiva por favorecimento à prostituição foram emitidos pela Comarca de Caucaia e cumprido pelos policiais civis", disse a Pasta.

Nenhum dos suspeitos resistiu à prisão. Eles foram conduzidos à unidade policial e se encontram à disposição da Justiça.

