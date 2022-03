Administrador é réu por estupro de vulnerável contra sobrinho no Ceará; Justiça negou prisão

Um administrador de empresas, de 42 anos, é réu na Justiça Estadual por estupro de vulnerável cometido contra o sobrinho (filho do seu cunhado), que hoje tem 11 anos. A mãe da vítima decidiu denunciar o caso nas redes sociais, na última quinta-feira (17). O processo criminal tem a primeira audiência de instrução marcada para acontecer no próximo dia 10 de maio.

A 4ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia aceitou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o homem, mas rejeitou o pedido de prisão preventiva do réu, no dia 28 de janeiro deste ano. O processo tramita sob segredo de Justiça.

A reportagem apurou que a juíza da Unidade considerou que a denúncia do MPCE, baseada no inquérito da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), apresentava indícios da autoria e da materialidade do crime. Entretanto, a magistrada ponderou que, passados cinco meses do crime, o administrador não intimidou a vítima e seus familiares e não oferece risco de reincidência.

Além de ser acusado de estuprar o próprio sobrinho por duas vezes, o administrador foi indiciado pela PC-CE, em novembro do ano passado, por um crime de estupro ocorrido em 2014, contra um adolescente de 15 anos.

Procurada, a defesa do acusado informou que não se pronuncia sobre casos que tramitam em segredo de justiça.

O Ministério Público do Ceará e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foram demandados sobre a situação do processo criminal e a atuação dos Órgãos no caso, mas não responderam até a publicação desta matéria.

Vítima pediu para mãe divulgar o caso

A mãe do menino de 11 anos, decidiu denunciar o caso de estupro contra o filho nas redes sociais na última quinta-feira (17), seis meses depois de ela tomar conhecimento do crime. "A motivação de eu fazer a postagem foi um pedido do meu filho para que outras crianças não passassem pelo sofrimento que a gente tá passando", revela.

Ela detalhou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que o filho sofreu dois estupros do administrador, que é casado com a tia da vítima. O primeiro aconteceu em 27 de setembro de 2020, na casa do acusado, enquanto o menino estava deitado sozinho em um quarto.

A vítima silenciou. Mas, um ano depois, o crime se repetiu em uma piscina de um hotel, na Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), durante uma viagem do menino com a família paterna, no dia 6 de setembro do ano passado. Ao voltar para casa, o menino contou tudo para a mãe e para o padrasto.

Meu filho tava muito nervoso, imobilizado, chorou muito, pediu para a gente ligar para a psicóloga dele. E ele contou o que tinha acontecido em 2021, naquele fim de semana, e em 2020. Foi horrível, foi o pior momento das nossas vidas.

A mãe afirma que procurou a família paterna do menino, onde diz ter recebido apoio do pai e da madrasta, mas não de outros entes, que, segundo ela, preferiam acobertar o caso. Depois, ela acionou a Dececa, que realizou a investigação policial e indiciou o administrador por estupro de vulnerável em 25 de novembro de 2021. A denúncia do MPCE foi ofertada em 15 de janeiro deste ano.

"A postagem foi um grito de socorro e um grito de alerta, para outras mães não passarem pelo que eu tô sentindo. A gente morre em vida. Se eu pudesse definir o que a gente tá sentindo, é isso", finaliza a mãe do menino.