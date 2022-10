Acusados de matar soldador que se negou a instalar grades em casas invadidas por facção vão a júri

A Justiça decidiu levar a júri dois homens acusados de participar de uma organização criminosa e matar um soldador que se negou a fazer grades para residências invadidas pela facção, em Fortaleza. Francisco Rogério Arcanjo Matos, o 'Secretário', e Elano Fausto Rodrigues de Oliveira, 'Neguim', vão sentar no banco dos réus.

O juiz da 2ª Vara do Júri decidiu pronunciar a dupla. O crime aconteceu em 2020, no Condomínio Cidade Jardim II, bairro Prefeito José Walter. Consta no processo que Francisco Rogério ordenou a execução da vítima Célio Roberto Lima do Nascimento devido a um desentendimento.

Rogério seria o 'Secretário' de uma facção criminosa e exigiu que a vítima soldasse grades e armas artesanais. Célio teria se recusado e acacou morto na frente do filho, uma criança de seis anos. Um terceiro envolvido no crime não foi identificado.

Os réus devem ser julgados por homicídio duplamente qualificado, no contexto da organização criminosa. A defesa se posicionou nos autos refutando a autoria do crime e negando a acusação dos denunciados participarem de organização criminosa.

"Ao pronunciar Francisco Rogério Arcanjo Matos (apontado mandante) e Elano Fausto Rodrigues de Oliveira (apontado como executor em companhia de terceiro não identificado), a fim de que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, oportunamente, delibere e julgue a alegação da prática de apontado delito de homicídio duplamente qualificado (consumado)".

DISCUSSÃO

Rogério e Célio teriam discutido anteriormente por uma vaga de garagem. O acusado e a vítima voltaram a se desentender quando veio a ordem para o soldador lacrar apartamentos devido à diversas razões, dentre elas a expulsão de moradores da própria residência, a mando da facção.

A vítima não teria se curvado às ordens e foi morta a tiros, com quatro disparos que atingiram nuca, orelhas e costas. No dia do crime, Célio trabalhava. Ele foi surpreendido por dois homens armados, sendo um deles com tornozeleira eletrônica, o Elano.

O magistrado destacou a necessidade de manter as prisões preventivas, mesmo que Elano tenha optado "por se ausentar do denominado 'distrito da culpa' e especialmente deste processo, ainda que tenha sido citado, constituído defensor e deduzido manifestação/resposta refutando o inteiro teor da acusação".

"Não se nos parece adequado ou razoável, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor deles, ainda que se tenha presente os princípios da dignidade da pessoa humana, razoável duração do processo". Francisco Rogério permanece preso preventivamente.

