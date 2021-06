Acusados de matar 'Gegê' e 'Paca' e advogados entram em isolamento após suspeita de Covid-19

A audiência com três acusados de matar os líderes de uma facção criminosa paulista, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Sousa, o 'Paca', que aconteceria na última quarta-feira (2), foi adiada após uma suspeita de Covid-19 entre um dos advogados de defesa. Os presos e os demais advogados tiveram que se isolar, segundo decisão da Justiça Estadual.

De acordo com a decisão, um advogado de André Luis da Costa Lopes, o 'Andrezinho da Baixada', estava com suspeita de ter contraído o vírus e aguardava o resultado de exame, segundo atestado médico.

Então, outros três advogados, que tiveram contato com ele na última terça-feira (1º), na Penitenciária Federal de Brasília, e também com os três clientes, que estão detidos na Unidade, tiveram que ficar em casa, por receio de também estarem com a doença e de propagarem o vírus para o Presídio Federal.

Procurado pela reportagem, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), responsável pelos presídios geridos pelo Governo Federal, informou que não há surto Covid-19 na unidade de Brasília, onde os réus estão custodiados. O órgão não respondeu espeficamente aos questionamentos sobre os detentos que participaram da audiência.

O depen se limitou a dizer que "os presos que eventualmente tenham algum contato com pessoas com suspeita ou posteriormente confirmadas com Covid-19 são isolados preventivamente, assim que o Depen recebe a informação, para acompanhamento de sintomas, e, caso necessário, é realizada a testagem para a Coronavírus".

Por fim, destacou que o Sistema Penitenciário Federal tem um Procedimento Operacional Padrão com Medidas de Controle e Prevenção da Covid-19, que já está na quinta versão.

O pedido de adiamento da audiência foi feito pelos três advogados que se encontravam em uma sala de videoconferência e gostariam de estar próximos dos clientes. Um policial penal, que também participava da audiência, reforçou a importância de levar os detentos para isolamento imediatamente e pediu a dispensa dos internos da audiência, devido ao risco de estarem infectados por Covid-19.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou contra a solicitação da defesa, mas os juízes da Vara Única Criminal de Aquiraz - onde tramita o processo pelo duplo homicídio - deferiram o pedido. A Justiça cancelou as audiências que ocorreriam nos dias 2, 7 e 8 de junho deste ano e remarcou os encontros para 30 e 31 de agosto e 1º e 2 de setembro próximos.

Piloto não foi ouvido por motivos de saúde

A Justiça Estadual já havia remarcado a oitiva do piloto Felipe Ramos Morais, também acusado de participar dos homicídios, em razão de motivos de saúde. A defesa do réu apresentou atestado médico com diagnóstico de "ansiedade" e "stress pós-traumático".

Felipe foi solto no dia 12 de abril de 2021, por determinação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A decisão teve como base o quadro de saúde debilitado do piloto. Ele utilizava um balão intragástrico que explodiu e já foi retirado depois da saída da cadeia. Em sua passagem pelo sistema prisional, Felipe perdeu mais de 30 kg, por fazer greve de fome, utilizar medicamentos controlados e também por ter duas tentativas de suicídio.

'Gegê do Mangue' e 'Paca' foram mortos em uma emboscada pensada pelos próprios colegas de facção. O crime aconteceu em fevereiro de 2018, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. O atentado cinematográfico aconteceu até com uso de uma aeronave. Nove homens e uma mulher são réus pelo crime. São eles:

Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho' - preso

André Luís da Costa Lopes, o 'Andrezinho da Baixada' - preso

Carlenilto Pereira Maltas, o 'Ceará' - preso

Jefte Ferreira Santos - preso

Felipe Ramos Morais

Erick Machado Santos

Ronaldo Pereira Costa

Tiago Lourenço de Sá Lima

Renato Oliveira Mota

Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos