Acusados de furtos a lojas em shopping no Ceará são soltos

Dois acusados de participarem de furtos a lojas em um shopping no Ceará e integrarem organização criminosa foram soltos. Devido a decisões proferidas no Poder Judiciário, no último dia 29 de agosto, voltaram à liberdade: Vitória Karoline de Pinho e Gleydson Adriano Marcelino Castro.

A dupla agora passa a ser monitorada por tornozeleira eletrônica. Os suspeitos integram um grupo que foi detido duas vezes, no período de 10 dias. Com eles foram apreendidos celulares, roupas, brinquedos e calçados.

Os crimes aconteceram em um estabelecimento comercial localizado em Sobral, no Interior do Estado. Para o advogado Roberto Castelo, responsável pela defesa, não há requisitos que mantivesse as prisões dos acusados: "Não impõem perigo à ordem pública e não vão atrapalhar a instrução criminal. Dessa forma, era necessária a restituição da liberdade de forma imediata", disse.

Outros dois nomes compõem a lista de acusados pelos crimes: Vitória Coelho dos Santos e Érica Galdino Fuzari. O Ministério Público do Ceará denunciou o grupo no dia 5 de agosto. Nos autos, todos os acusados negaram a autoria dos fatos.

NO QUE SE BASEIAM AS DECISÕES

Na decisão pela soltura de Gleydson consta que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o requerente somente por associação criminosa e que o réu é primário. O magistrado considerou que não havia mais motivos para a custódia do denunciado.

Já o motivo da soltura de Vitória Karoline foi outro. A defesa da denunciada deu entrada no pedido de revogação da prisão alegando que ela tem um filho menor de idade, que depende diretamente dos cuidados da mulher.

A maternidade foi comprovada, preenchendo requisitos legais para a concessão do benefício. "Os crimes atribuídos à requerente não implicam violência ou grave ameaça a terceiros, nem foram praticados contra os filhos ou dependentes, sendo cabível, no caso, a aplicação dos artigos 318, V, c/c 318-A e 318-B, todos do CPP. Impondo-se, assim, a garantia do direito da criança e, portanto, a prisão domiciliar da requerente", conforme trecho da decisão.

Vitória teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

PRISÕES

A primeira captura aconteceu no dia 31 de maio, em São Gonçalo do Amarante. No dia 9 de junho de 2022, outra vez o grupo foi detido. Policiais rodoviários federais capturaram os suspeitos e recuperaram a mercadoria furtada.

PRF "Diante da suspeita da procedência dos produtos, os policiais levantaram mais informações e constataram que, na manhã do mesmo dia, havia ocorrido um furto em uma grande loja de departamento de um shopping em Sobral/CE, região da qual vinha o veículo abordado. Através de imagens e vídeos das câmeras de segurança do shopping, alguns dos suspeitos e o veículo foram prontamente identificados"

A prisão ocorrida em junho foi durante fiscalização na BR-222, em Caucaia. O veículo onde estavam os suspeitos foi interceptado. Quando a PRF solicitou a nota fiscal dos produtos, os ocupantes disseram não ter o documento.

