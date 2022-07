Acusado por espancar e tentar matar a ex-namorada agora é réu na Justiça do Ceará

O Poder Judiciário tornou réu o homem acusado por espancar e tentar matar a ex-namorada, na cidade de Boa Viagem, Interior do Ceará. Pedro Henrique Lopes Rodrigues foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por tentativa de homicídio contra a ex, uma jovem de 22 anos de idade.

O juiz da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem determinou que o réu seja citado e responda à acusação em 10 dias. A vítima afirma que as agressões aconteceram durante uma discussão do casal, dentro de um depósito de bebidas. Segundo ela, Pedro "começou com palavras violentas, xingamentos, depois, com puxão de cabelo, empurrão, pegando forte nos braços e, depois, partiu para agressão de bater".

Na denúncia, o promotor de Justiça Alan Moitinho, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem, diz que o acusado tentou feminicídio "mediante emprego de tapas, chutes, socos, empurrões, arremesso de objetos em sua face e até mordidas".

As agressões foram interrompidas quando um amigo do réu se deparou com a cena e interviu. Ainda na mesma decisão, o magistrado determinou continuidade da prisão preventiva do réu alegando o cárcere é "para garantir a ordem pública".

A vítima já tinha medida protetiva contra o ex-namorado. Segundo ela, Pedro não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia.

VERSÕES

Testemunhas contam que o acusado perseguia a jovem, até mesmo no trabalho dela. A vítima diz que na data do crime estava no trabalho e notou que o ex a monitorava. Quando ela já estava chegando em casa, teria recebido ligações dele ordenando que ela fosse ao seu encontro, do contrário faria um escândalo.

A mulher relata que cedeu e foi até o encontro do ex. Eles discutiram e ela teria tentado fugir: "ele rapidamente virou e me puxou pelo braço e cabelo e me jogou no estabelecimento dele, que é uma rua atrás da minha casa", lembra.

Na versão do denunciado, ele fala que foi a ex quem o procurou e que os dois estariam sob efeito de bebidas alcoólicas. Pedro disse em depoimento à Polícia que ela teve uma crise de ciúmes ao ver conversas dele com outra mulher e "que teria começado a quebrar objetos do depósito e agredi-lo". Ele nega os chutes, socos e tapas na vítima.

