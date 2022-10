Acusado de matar ex-esposa enquanto segurava filha do casal no colo é condenado na Justiça do Ceará

A Justiça do Ceará condenou Francisco Eldo de Lima Araújo pela morte da ex-esposa. O acusado foi sentenciado a pena total de 23 anos e um mês de prisão, pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O crime aconteceu em Fortaleza, no ano de 2016. Consta nos autos, conforme versão de uma testemunha, que Francisco Eldo segurava a filha do casal no colo, enquanto disparou contra a vítima.

O Tribunal do Júri foi de acordo com a acusação do Ministério Público do Ceará (MPCE), condenando o réu por homicídio qualificado por motivo torpe, por recurso que dificultou a defesa da ofendida e por ter cometido o crime devido à condição do sexo feminicídio, ficando caracterizado o feminicídio.

O crime teria sido premeditado, já que o acusado ameaçou a vítima anteriormente, porque não aceitava o fim do relacionamento

De acordo com a sentença proferida pelo magistrado da 4ª Vara do Júri, nessa quinta-feira (6), o réu deve cumprir regime de prisão inicialmente fechado. A defesa do condenado, representada pela Defensoria Pública, recorreu da decisão.

DETALHES DO CRIME

No dia 24 de janeiro de 2016, bairro Conjunto Esperança, Francisco Eldo efetuou disparos de arma de fogo contra a ex-companheira. A vítima Naiana Viana Lima teve lesão na medula espinhal, nos pulmões e no fígado. A ação foi filmada por câmeras de segurança.

"O acusado cometeu o delito por motivo torpe, eis que não aceitou a separação. O acusado utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que surpreendida", destacou o MPCE, na denúncia.

Após efetuar os disparos, o homem teria pego a filha do casal e percorrido centenas de quilômetros com a criança, até chegar em Itapajé e entregá-la para a avó. Eldo ainda teria assumido que chegou a pensar em matar a menina.

