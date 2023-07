Acusado de estupro de vulnerável em SP é preso no Ceará

Um homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável nessa quinta-feira (6) na cidade de Groaíras, no interior do Ceará. As informações são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A localização do homem foi elucidada pelos policiais civis da Delegacia Regional de Sobral após denúncias anônimas, o que levou ao cumprimento de mandato após uma decisão condenatória.

Para efetuar a captura do suspeito, diligências foram realizadas pelos agentes em uma residência, onde ele foi encontrado. O homem, que não teve a identidade revelada, é natural da Bahia e possuía um mandado de prisão preventiva aberto no nome dele, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Segundo nota do caso divulgada pela SSPDS, a identidade não foi revelada para preservar a vítima. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral.

