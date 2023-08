Acusado de duplo homicídio em Fortaleza tinha ligação com PMs, policial civil e guarda municipal

A extração de dados de um aparelho celular de Ítalo Jardel Farias Oliveira, realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com autorização da Justiça Estadual, revelou ligações suspeitas com policiais militares, um policial civil e um guarda municipal.

Ítalo Jardel foi preso junto do soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Handriê Fernandes de Souza, por um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, no bairro Montese, em Fortaleza, em outubro do ano passado. Os dois suspeitos foram denunciados pelos crimes pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e viraram réus, na Justiça.

O Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, também tentou extrair os dados do aparelho celular do PM Handriê Fernandes, mas "não obteve êxito. Foram obtidos apenas os dados dos SIM cards que estavam no aparelho. A inspeção física do dispositivo não pôde ser realizada em virtude do mesmo estar protegido por senha de acesso", explicou o NUIP, em documento obtido pela reportagem.

Em uma das conversas extraídas do celular de Ítalo Jardel, ele falava com um guarda-municipal de uma cidade cearense (identidade preservada porque este não foi sequer indiciado pela Polícia Civil) sobre o duplo homicídio que vitimou Charles Machado Fernandes e o motorista de aplicativos Max Bley Loureiro Alves, no Montese, no dia seguinte ao crime, 14 de outubro do ano passado.

"Macho, foi porque eu solucionei a pane das pistolas, macho. Entreguei a minha pro (PM Handriê) Fernandes, peguei a Quarenta (pistola Ponto 40) no chão, solucionei a pane da Quarenta e entreguei pro Fernandes terminar... mas não ia ser muito tiro, não, viu (sic)", alegou Jardel.

O guarda municipal deletou algumas mensagens que enviou para Jardel, mas, em uma mensagem recuperada pela Polícia, o agente de segurança comentou o fato de que Max Bley - que não era o alvo da ação criminosa - foi atingido: "Porque teve outras pessoas baleadas (sic)". "O bizú é trocar a moto mesmo. Perseguição foi doida", justificou Jardel sobre o erro, indicando que iria trocar a motocicleta, devido à grande repercussão do crime.

Em abril de 2022, o guarda municipal agradeceu a Ítalo Jardel por matar uma mulher - em um possível crime encomendado, que também deixou uma criança baleada. "Homem, mais uma vez, só queria agradecer, viu! Se precisar de mim, já sabe que aqui tem tempo ruim não. Só ligar, meu irmão, pode ser onde for, viu, você não tá só na missão também não, pode dar o toque (sic)".

No mês seguinte, os dois homens voltaram a se falar. E o guarda municipal revelou a intenção de matar um homem: "Vai dar certo! Eu vou copiar os passos desse garotinho. Próximo vai ser ele. Eu vou quebrar o coco dele, (para) deixar de ser gaiato. Pegar ele ali na outra rua (sic)".

Em outra conversa, datada de agosto do ano passado, o guarda municipal convidou Jardel para participar de um grupo, na rede social WhatsApp, voltada para criar equipes para trabalhos de segurança privada, que seriam comandadas por um policial militar. O suspeito de participar do duplo homicídio no Montese aceitou e começou a trabalhar armado, na segurança de uma obra de uma construção em Fortaleza.

Tramas criminosas com PM e policial civil

Ítalo Jardel conversou com outro policial militar (também de identidade preservada porque não foi indiciado), em dezembro de 2021, sobre as mortes de familiares de ambos e que queria se vingar de um homicida.

"Por isso quero quebrar os pilantras (sci)", disse o PM. "Eu vivo essa mesma situação, só vou viver mais tranquilo quando quebrar o outro que falta", respondeu Jardel, que depois confessou ter matado o outro algoz em 2018. "Vai dar certo. Pode contar comigo", garantiu o servidor estadual.

Em setembro daquele ano, Jardel revelou em uma conversa que tinha o sonho de ingressar nos quadros da Polícia Militar do Ceará e comemorou que um amigo foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Ceará. "Vai ficar na DHPP aliviando os BOs", comentou.

No mês anterior, o policial civil procurou Jardel para saber se ele tinha uma munição calibre 22 para fornecer para ele. "Fiz m* na busca e apreensão", justificou o servidor. Mas, minutos depois, o policial informa ao amigo que já resolveu o problema.

