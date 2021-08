Acusada de integrar facção pede à Justiça para concluir curso de técnica em enfermagem em Fortaleza

Uma mulher, acusada de integrar uma facção criminosa cearense que planejou realizar um resgate de presos no Estado, pediu à Justiça Estadual para sair de casa para fazer um curso de técnica em enfermagem, em Fortaleza. Ela está em prisão domiciliar desde fevereiro de 2020, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.

O pedido da defesa de Antônia Valdirene de Lima Soares contou com o apoio do Ministério Público do Ceará (MPCE), em manifestação feita no último dia 4 de agosto. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas ainda não decidiu sobre o pedido.

No pedido, a defesa de Antônia Valdirene afirma que, devido a prisão, a cliente não conseguiu concluir o curso e alega que ela "cumpre fielmente todas as cautelares" determinadas pela Justiça. Faltam 28 meses da graduação técnica para a mulher cursar, com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite, em uma escola técnica localizada no Centro da Capital.

Defesa da acusada Em pedido à Justiça Nesse sentido, em face das dificuldades financeiras que vive, precisa trabalhar para sustentar seus filhos menores, razão pela qual necessita se reinserir no mercado de trabalho.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE, pondera que "tendo em vista a gravidade dos crimes pelos quais o Requerente foi denunciada, a medida cautelar imposta continua sendo essencial à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Contudo, este Parquet entende ser possível o deferimento do pleito da requerente, desde que sejam impostas condições que garantam a finalidade da autorização".

Os promotores de Justiça pedem o deferimento do pedido da defesa, mas condicionam o posicionamento à comprovação de que a acusada já estava matriculada no curso técnico antes de ser presa.

Promotores de Justiça do Gaeco Em manifestação à Justiça É imperioso destacar que, uma vez autorizada a frequentar o curso que deseja, em caso de descumprimento das medidas cautelares a ela impostas, este Juízo poderá substituir as medidas, impor outras em cumulação, ou, até mesmo, decretar a prisão preventiva da acusada.

Acusada seria ligada a chefe de facção, diz investigação

A participação de Antônia Valdirene de Lima Soares em uma facção cearense foi apontada por uma investigação da Polícia Federal (PF) contra a organização criminosa por suspeita de comandar os ataques a bens públicos, no Ceará, em setembro de 2019.

A investigação apontou Ednal Braz da Silva, o 'Siciliano', que estava preso em Pernambuco, como o mandante dos ataques criminosos. Em aplicativos de mensagens em um aparelho celular apreendido com ele, os policiais encontraram conversas com outros suspeitos de integrar a facção.

Legenda: A transferência foi realizada por policiais militares da Ciopaer e policiais federais Foto: Foto: Divulgação/SSPDS

Entre eles estava Antônia Valdirene, "que, segundo foi apurado nas investigações, possuía participação ativa nas ações da facção criminosa, comprovada pela posse de vestuários e coletes falsos de policiais que seriam utilizados na ação de resgate de presos, tendo o papel fundamental de difundir as ordens do comando por meio dos advogados da organização criminosa e transmitir às lideranças da facção informaçõesoriundas de dentro dos presídios", descreve o Gaeco.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança