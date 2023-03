'A facada que não dei em seu filho, vou dar em você', disse homem ao matar comerciante no Ceará

A morte de uma comerciante de 45 anos, nessa terça-feira (14), no Interior do Ceará, tem indícios de que foi premeditada. Antes de desferir golpes de faca contra Conceição Nascimento da Silva, 45, o mototaxista Francisco Gervásio Souza de Araújo entrou na loja na cidade de Monsenhor Tabosa anunciando o crime.

Testemunhas que estavam no comércio e presenciaram o homicídio contaram à Polícia que Gervásio chegou ao local dizendo: 'a facada que eu não dei em seu filho, eu vou dar em você'. A vítima foi esfaqueada no peito, tendo o filho ficado escondido, deitado, no fundo da loja.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia, onde preferiu se manter em silêncio durante depoimento. Ainda não há informações sobre o motivo da briga entre Francisco Gervásio e o filho de Maria da Conceição.

CENA DO CRIME

Testemunhas contaram para a Polícia que o homem invadiu o local já levantando a blusa e mostrando a faca que estava na cintura. Ele foi rápido em direção à comerciante e desferiu golpes no peito da mulher.

Fugiu em seguida e passou duas horas tentando se esconder em um matagal

Ainda na loja, a vítima ainda tentou se levantar e foi socorrida pelo filho, que viu a mãe sangrando muito e a abraçou, deitando-a no chão e se despedindo.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Nesta quarta-feira (15), Francisco Gervásio Souza de Araújo passou por audiência de custódia. A defesa do suspeito alegou que ele tinha problema mental e pediu a substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ponderou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O juiz decidiu pela manutenção da prisão afirmando ser questão de garantir a ordem pública, por haver elementos concretos "que comprovam o risco do flagranteado tornar a praticar novos crimes".

