"A dor nos move a lutar por justiça", diz filho de cearenses mortos no RJ; acusado se torna réu

A família do casal de cearenses morto no Rio de Janeiro se manifestou nas redes sociais sobre o andamento do processo que apura o crime. Felipe da Silva Coelho, filho das vítimas e ex-namorado do acusado pelos assassinatos, disse que nada irá reparar a perda, mas a dor move a lutar por Justiça.

Nessa sexta-feira (8), a Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público contra o capitão da Marinha Cristiano da Silva Lacerda. Com isso, Cristiano passa a condição de réu pelo duplo homicídio contra Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho.

Consta na denúncia enviada na quinta-feira (7) que o oficial da Marinha matou as vítimas por meio cruel, com elevado número de facadas. O crime aconteceu no último dia 24 de junho, no bairro Jardim Botânico, localizado na Zona Sul do Rio Janeiro.

Cristiano da Silva Lacerda foi preso em flagrante

"SAUDADE DEVASTADORA"

Felipe da Silva pede que o processo "seja conduzido com a seriedade devida" e lembra com saudade dos pais. Nas redes sociais, ele presta diversas homenagens ao casal e agradece aos órgãos envolvidos pela apuração do caso.

"Já são 14 dias de uma saudade devastadora, dias muito difíceis para toda a família. Nada vai reparar a nossa perda, mas hoje a dor com que temos atravessado o luto nos move a lutar por justiça, um anseio que nos dá forças para seguir. Por isso, agradecemos ao Ministério Público do Rio de Janeiro pelo importante trabalho realizado até aqui, que resultou em denúncia formalizada junto ao III Tribunal do Júri da Capital. Que o processo seja conduzido com a seriedade devida, à luz do dever de justiça"

MOTIVO DO CRIME

Consta na denúncia que a ação teria sido motivada por uma crise de ciúmes por parte do oficial da marinha Cristiano da Silva Lacerda, 40 anos. Após mandar mensagem para o ex-namorado, Felipe da Silva Coelho, pedindo para ele retornar a casa, Cristiano teria matado os pais do cearense a facadas.

Legenda: Cristiano é oficial da marinha Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cristiano foi encontrado desacordado, apresentando elevado estado de embriagues e segurando uma faca suja de sangue. As vítimas foram encontradas no sofá-cama da sala.

Segundo o MPRJ, Cristiano foi denunciado nas penas do artigo 121 e do artigo 61. Além disso, também foi solicitado à 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital o pagamento de uma indenização a cada um dos filhos das vítimas pelos danos morais.

O juiz destacou que manter a prisão do réu se faz necessária para garantia da ordem pública, "especialmente em razão da manutenção do bem-estar das testemunhas que, futuramente, naturalmente serão ouvidas na presente relação processual".

