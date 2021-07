54% das pessoas privadas de liberdade receberam 1ª dose da vacina contra Covid no Ceará

Pelo menos 54% das pessoas privadas de liberdade no Ceará já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O percentual referente à população carcerária foi divulgado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). As informações são do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

De acordo com o Grupo, durante reunião do Comitê Estadual de enfrentamento à Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo, realizada na última sexta-feira (9), a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que 12.353 dos 23.137 internos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Em 18 de junho, o Diário do Nordeste mostrou que o número era bem menor. Apenas 15% da população carcerária (3.670) tinha recebido a primeira dose da vacina. Nenhum interno havia completado o ciclo de imunização. Em menos de um mês, houve um aumento de 236%.

Grupo prioritário

O grupo faz parte da quarta etapa de vacinação dos grupos prioritários no Ceará, que teve início no fim de maio, junto com funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

Durante a reunião da última sexta, também foram disponibilizados dados da vacinação desses funcionários, segundo o GMF. Até o momento, 2.319 policiais penais foram vacinados com a primeira dose. Destes, 146 receberam duas doses.

Celeridade no processo

Para dar celeridade ao processo de vacinação contra o novo coronavírus, o representante da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) no comitê ressaltou o diálogo com a Secretária de Saúde do Ceará (Sesa) e o trabalho realizado pelo GMF.

“Por intermédio das ações do GMF, conseguimos as vacinas para imunizar cerca de sete mil presos em 24 horas. É um ganho muito expressivo”, pontuou o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque.

Até o momento, 19.839 internos estão inseridos no Sistema Estadual Único para Vacinação da Covid-19 no Ceará, o Saúde Digital.

O desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, supervisor do GMF, também frisou que o diálogo permanente com a SAP e a Sesa tem contribuído para o avanço da vacinação nas últimas semanas. "Solucionamos problemas relacionados à ausência de documentação obrigatória para a inclusão no cadastro para vacinação”, explicou.

Ademais, o representante do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo no comitê, Roberto Bassan Peixoto, garantiu que foram asseguradas as doses para a vacinação de 100% dos colaboradores e dos jovens adultos que cumprem medidas socioeducativas. O processo de aplicação das doses deve acontecer nos próximos dias.

Segunda dose

Na reunião da última sexta, o Comitê também destacou que apenas 161 pessoas privadas de liberdade receberam a segunda dose da vacina, ou seja, têm a imunização completa contra a Covid-19.

Apesar de o número ter aumentado em comparação ao levantamento de junho, não chega a 1% dos 23.137 internos presentes no sistema penitenciário cearense.

Covid-19 na população penitenciária

No Ceará, segundo dados disponibilizados pela Sesa, por meio da plataforma digital IntegraSUS, são 2.572 casos confirmados de Covid-19 no grupo, que é considerado prioritário para vacinação.

Dentre os casos, foram seis óbitos acumulados e 2.414 recuperados da doença. Os números acima correspondem a atualização das 9h42 deste domingo (11).