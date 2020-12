26 kg de cocaína são apreendidos em casco de navio no Complexo do Pecém

A Polícia Federal apreendeu mais de 26 kg de cocaína, que foram encontrados no casco de um navio atracado no Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os entorpecentes apreendidos na tarde desta quinta-feira (24) tinham como destino a Europa, conforme investigação da Polícia Federal (PF).

A cocaína, que estava embalada em tabletes, foi localizada a partir de uma operação conjunta da PF, com apoio da Receita Federal, do Corpo de Bombeiros, e do próprio Complexo do Pecém.

Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso, segundo informações da Polícia Federal. O órgão garantiu também que continua realizando buscas para identificar o traficante e a origem dos entorpecentes.