Picape de turista atola, e veículo fica quase submerso no mar de Jijoca de Jericoacora, no Ceará

Uma picape ficou quase submersa no mar de Jijoca de Jericoacoara, no litoral do Ceará, depois que o veículo ficou atolado em um trecho da praia, e a maré subir, na tarde deste sábado (18). Ninguém se feriu.

De acordo com a Prefeitura da cidade, o fato aconteceu perto da localidade de Arrombado, que fica entre a Praia do Mangue Seco e Jericoacoara, quando o motorista ia para a Vila.

Segundo a gestão municipal, há como passar pelo trecho quando a maré está baixa. Ele, no entanto, é considerado "perigoso" e "traiçoeiro", e as pessoas evitar passar por ele.