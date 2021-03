Chove em pelo menos 76 municípios cearenses em 24 horas; Jaguaribe registra maiores volumes

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que houve chuva em pelo menos 76 municípios cearenses entre as 7h do sábado (27) e as 7h deste domingo (28). Os dados se referem à última atualização da plataforma do órgão, realizada às 9h50 de hoje — o órgão renova os dados da plataforma ao longo do dia.

Em 24 horas, a cidade de Jaguaribe registrou os maiores volumes no Estado: foram observados 105 milímetros (mm) no posto Feiticeiro e 93 no posto homônimo. Logo em seguida, vêm os municípios de Piquet Carneiro (78 mm), Pereiro (76 mm), Acopiara (72 mm) e Ararendá (70 mm) com os maiores acumulados no período analisado.

Já em Fortaleza, foram observados, até a última atualização, apenas 5,8 mm no posto Messejana.

O portal do órgão indica que houve chuvas em 181 municípios cearenses neste mês. A localidade com maior volume no período é Moraújo, com 608 mm. Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), vem em segundo lugar com 482,6 mm, e a Capital, em terceiro, com 468 mm. As três localidades já superaram a média para o mês.

Previsão do tempo

De acordo com a Funceme, a previsão do tempo para este domingo é de nebulosidade variável em todas as regiões do Estado, com eventos de chuva na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no Cariri. Há possibilidade de chuva isolada nas demais regiões. O órgão prevê o mesmo cenário para a segunda-feira (29).

Já na terça-feira (30), a instituição indica que pode haver chuva isolada na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, com eventos de chuva nas demais regiões. A previsão de nebulosidade variável permanece em todas as regiões cearenses.

Veja as maiores chuvas entre as 7h de sábado (27) e deste domingo (28)

Jaguaribe - posto Feiticeiro: 105 mm;

Jaguaribe - posto Jaguaribe: 93 mm;

Piquet Carneiro - posto Açude São José II: 78 mm;

Pereiro - posto Pereiro: 76 mm;

Acopiara - posto Acopiara: 72 mm;

Jaguaribe - posto Nova Floresta: 70,2 mm;

Ararendá - posto Ararendá: 70 mm;

Icó - posto Icozinho: 63,2 mm;

Tauá - posto Fazenda Belo Horizonte: 60 mm;

Ereré - posto Açude Santa Maria - 56 mm;

Iracema - posto Açude Santo Antônio Bastiões: 56 mm.