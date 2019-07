Diversão, cultura, arte, coworking e uma plataforma de vitrine para as marcas locais que já estão ou pretendem entrar no mercado da moda. É possível ter tudo isso em um único espaço? Os empreendedores André Figueirêdo e Bolivar Gadelha, sócios-proprietários da Casa da Vila, no Meireles, em Fortaleza, estão provando que sim. Em funcionamento há um ano – completado no último dia 2 de junho –, o espaço tem reunido cada vez mais público, com eventos musicais e culturais inovadores. “Queremos nos apresentar como um estilo de vida para nosso público. Nós os vemos mais como parceiros do que clientes. Eles vivem a Casa. Apostamos muito na experiência de ir à Casa, por isso acreditamos que todos deveriam ‘viver a vila’”, explica André Figueirêdo.

Para quem chega à Casa da Vila fica fácil entender o porquê do nome. O acolhedor espaço fica em uma simpática viela, em que se destaca, logo na entrada, um mural pintado pelo artista cearense Nódoa (André Rodrigues). Ao entrar, impossível não se sentir em casa com a arquitetura mediterrânea e minimalista. “A casa tem o objetivo de ser um espaço de fermentação cultural na cidade. Além de venda e exposição dos produtos, pode receber lançamentos de coleções, desfiles, workshops e demais eventos e ações de marcas distintas”, explica André Figueirêdo.

Sempre com o pensamento de abrir espaço para os artistas e empreendedores locais, o próximo grande objetivo dos proprietários da Casa da Vila é inaugurar, até o início de 2020, um espaço para coworking, investindo em um novo nicho de mercado. “O principal desafio é tornar o espaço rentável para todos, onde as marcas que não possuem uma estrutura física e financeira grande possam montar a sua loja na Casa da Vila, sem que os custos do espaço pesem no orçamento final. Além disso, desejamos que seja um local onde o público encontre um estilo de vida e que também possa aproveitar os diferentes tipos de eventos que acontecem na casa”, explica André Figueirêdo.

Inovar

Quem vê a desenvoltura dos sócios-proprietários da Casa da Vila em gerir o negócio sequer imagina que eles, anteriormente, não tinham nada a ver com o segmento: ambos são formados em engenharia civil. Eles se conheceram na época de colegial. Após anos formados e trabalhando na área decidiram abrir uma construtora. Posteriormente, surgiu a ideia de iniciar a Casa da Vila. “Nunca imaginei que um dia estaria empreendendo. Fui criado e sempre trabalhei no ramo da engenharia e em multinacionais. Comecei a empreender devido à crise que atacou o Brasil e principalmente o ramo da engenharia. Tive que procurar novos caminhos”, admite Bolivar Gadelha. “Um dos principais desafios é se reinventar, e isso é o que mais me motiva, afinal, uma das essências da engenharia é buscar a solução mais rápida e efetiva. Temos que ficar de olho no que está vindo, de como o mundo e os negócios estão evoluindo para seguirmos na mesma corrente”, comenta.

Para André Figueirêdo, tornar-se empreendedor foi uma consequência. “Sempre fui muito ligado à tecnologia, música e novidades. Na adolescência, era administrador de um portal de games (Hangar Network), um dos precursores do e-sport nacional. No meu período de faculdade, tive um portal de eventos musicais por meio de crowdfunding (Nexmo) e uma empresa de quadros de decoração (Popbox)”, conta. “O principal desafio está na vontade e na disposição que temos de aproveitar as oportunidades que aparecem”, avalia.

Eventos

Ao longo do primeiro ano de atividades, a Casa da Vila teve diversos eventos de destaque, como a Feirinha da Vila, que traz várias marcas para o espaço, e o Viva a Vila, um dia de atividades que promovem a identidade da casa. Também acontecem mensalmente aulas de yoga, meditação e workshops, sem contar eventos como o My Music Day, voltado para a música, com workshop ou palestra, bazar, músicas de instrumentos, vinis e merchandising de bandas. No fim da noite, a Jam Session se torna um palco aberto para músicos se apresentarem de maneira livre ou de improviso.

No dia 2 de junho, depois de uma semana de programação especial, a inauguração da loja colaborativa marcou o primeiro aniversário da Casa da Vila. “Hoje, o cliente quer se identificar com o que ele usa e consome, então, é preciso entregar essa identidade. Hoje, o mundo é conectado, por isso temos que nos adaptar e tentar entregar a melhor experiência na Casa, criando um espaço em constante mudança e se tornando algo sempre atrativo”, projeta André Figueirêdo.

