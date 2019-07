Todos ganham

As instituições financeiras cooperativas constituem uma alternativa a mais para os empreendedores. Com a proposta de trazer soluções financeiras que apoiem a gestão das empresas, as instituições desse tipo atendem a Pessoas Físicas e Jurídicas, independente de ser empresas de pequeno, médio ou grande porte. É o caso, por exemplo, do Sicredi, que está perto de completar de 117 anos e está presente em 22 Estados e no Distrito Federal.

Segundo Marcos Aragão, Diretor Executivo do Sicredi Ceará (foto abaixo), as cooperativas de crédito praticam um modelo de negócio com características que agregam profundo valor para os seus associados. Ele exemplifica com o sétimo princípio da empresa, que fala do compromisso com o desenvolvimento das comunidades em que o Sicredi está presente, seja por meio de programas sociais, seja por meio da oferta de linhas de crédito com taxas que estão abaixo das praticadas no mercado pelos bancos comerciais.

Muitas destas linhas, indica o gestor, podem ser contratadas por esse público para ajudar o início ou incrementar o seu negócio. “Ao final de cada exercício, nossos associados participam do rateio das sobras proporcionalmente às operações realizadas com a sua cooperativa. No ano de 2018, nossos associados economizaram R$ 60 milhões em taxas e tarifas por utilizarem nossos produtos e serviços em detrimento das outras instituições financeiras (um comparativo feito caso tivessem utilizado os mesmos serviços em bancos tradicionais)”, destaca Marcos Aragão.

Vantagens

Ele frisa que fazer negócio com instituições financeiras cooperativas traz vantagens diversas. “Imagine participar de uma instituição financeira com direito à voz e voto para escolher os seus destinos, ter participação nas decisões estratégicas em assembleias, participar do resultado financeiro da cooperativa, ter a oportunidade de ser impactado por projetos educacionais que qualificam o quadro social e ainda ajudar o desenvolvimento da comunidade sabendo que o resultado dos negócios gerados na cooperativa impactará positivamente a sua região”, descreve Marcos Aragão.

“Todas essas vantagens são concretas, e o mais importante, realizadas por um sistema sólido com R$ 95 bilhões de ativos, R$ 58 bilhões em ativos de crédito e um patrimônio líquido de R$ 15 bilhões, sem esquecermos que nossas cooperativas estão sujeitas à fiscalização do Banco Central, como qualquer instituição financeira, e possuem um Fundo Garantidor (FGCoop)”, evidencia.

Ele acrescenta que um dos objetivos do Sicredi é impulsionar os negócios dos seus associados. Afinal, em uma cooperativa, quando um ganha, todos ganham.

Falta de recursos não é problema

Financiamento, empréstimo, crédito. Tudo isso pode ajudar o empreendedor a alavancar o seu negócio, independente do desejo de expandir, investir em pesquisa, em tecnologia, em outras necessidades percebidas que requerem aportes financeiros ou até mesmo na hora de iniciar o empreendimento. Falta de recursos financeiros não deve ser, portanto, um limitador para o crescimento do negócio, já que um bom planejamento pode ser metade do caminho para o sucesso da empresa.

Nesse planejamento, é importante analisar a real necessidade do investimento, bem como de quanto se faz necessário. Além disso, é aconselhável pesquisar as instituições financeiras disponíveis, bem como taxas e condições de pagamento.

Saiba mais:

sicredi.com.br