Sustentabilidade nos negócios

Nos últimos tempos, a percepção da sociedade sobre os impactos sociais e ambientais do processo produtivo tem aumentado. Atualmente as empresas são levadas a assumirem medidas de sustentabilidade como uma forma de permanecer no mercado, analisa Herbart Melo, Gerente da Unidade de Inovação e Sustentabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae-CE).

Estamos em um grande momento de transição, sinaliza Herbart Melo. Até bem pouco tempo tínhamos uma economia voltada ao extrativismo e agora buscamos entender o conceito de preservação dos meios produtivos. “As grandes empresas estão buscando em seus fornecedores práticas sustentáveis na gestão para atender um consumidor cada vez mais exigente, como decorrência do aumento ao acesso à informação e ao fortalecimento dos movimentos sociais por consumo consciente”, comenta o gestor.

De fato, o mercado reconhece e valoriza as empresas ecologicamente corretas. Essa nova proposta, argumenta Herbart Melo, tem levado várias companhias a adotarem práticas sustentáveis com agregação de valor para a atividade, por exemplo, trabalhar a eficiência e a cogeração de energia, o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos, a conscientização do melhor uso da água. São elementos que permitem uma larga vantagem para as empresas conquistarem novos segmentos de consumidores e mercados de outros países, complementa o Gerente.

Incentivo

Com o objetivo de orientar a implantação dos princípios de sustentabilidade junto às empresas dos três setores – considerando as dimensões econômicas, sociais e ambientais de sustentabilidade –, o Sebrae-CE oferece consultoria por meio do Programa Negócios Sustentáveis Sebrae. Ele pretende criar ambiente voltado a empresas mais competitivas e com princípios de inovação e sustentabilidade implantados, destaca Herbart Melo.

O programa busca agregar valor diferencial às empresas, perante mercado e fornecedores, afirma o gestor. Além de orientar para a redução dos custos e para o controle de possíveis perdas, auxiliar no fortalecimento da imagem da empresa, ou seja, grandes benefícios às empresas que o implantam.

Para Herbart Melo, a adoção de Sistemas de Gestão Sustentável (ou Sistemas de Gestão Ambiental - SGA) deve ser um processo voluntário, em que as empresas não devem buscar somente os benefícios financeiros. Precisam pensar também os riscos de não atender a seus aspectos ambientais, ou seja, acidentes, descumprimento da legislação ambiental, dificuldade na obtenção de crédito bancário e perda de mercado por incapacidade competitiva, opina.

Ele acrescenta que o SGA pode e deve ser trabalhado em todas as atividades e/ou segmentos econômicos, em organizações privadas ou públicas, de todos os portes, principalmente naquelas que possam provocar riscos de impacto ao meio ambiente. No processo de implantação do sistema, é necessário um profundo comprometimento da diretoria da empresa, buscando, em uma segunda etapa, a sensibilização do corpo funcional, apresentando a importância dos processos e de como a iniciativa pode auxiliar a empresa, orienta Herbart Melo.

Pontos positivos de um negócio sustentável

- Os empregados encontram um bom ambiente de trabalho, com salários justos e mais possibilidade de crescimento pessoal e profissional;

- A comunidade se desenvolve e encontra mais empregos e oportunidades;

- O proprietário conta com colaboradores mais comprometidos, lucra mais e permanece no mercado por mais tempo;

- O planeta é preservado e os recursos naturais são disponibilizados com qualidade a todos;

- As futuras gerações encontram um ambiente com mais qualidade de vida.

FONTE: Herbart Melo, Gerente da Unidade de Inovação e Sustentabilidade do Sebrae-CE.

Resultados

“As empresas estão focando cada vez mais suas inovações às ações sustentáveis e estão sendo reconhecidas por isso. Estudos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), já em 2013, mostraram que, no Brasil, ações adotadas em prol da sustentabilidade continuam promovendo a ampliação dos empregos considerados de futuro, ou seja, aqueles que reduzem o impacto ambiental de acordo com conceitos adotados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)”, revela Herbart Melo.