Recurso vital

O crédito é variável-chave no sucesso dos negócios, principalmente para os pequenos empreendedores. Qualquer pessoa que abre um negócio, ou mesmo aquela que pretende aprimorar uma empresa já existente, sabe que obter recursos financeiros é vital para comprar máquinas, equipamentos, utensílios, além de ter verbas destinadas à construção ou a reformas, e mesmo para operações do dia a dia, como o capital de giro e o equilíbrio do fluxo de caixa. "Isso é possível notadamente por meio das instituições financeiras, que viabilizam recursos de curto prazo que permitem ao empreendedor cumprir com as obrigações fiscais e trabalhistas, mas também na aquisição de matérias-primas, insumos, entre outros gastos", observa o economista Allisson David de Oliveira Martins, professor de Cenários Econômicos e Finanças Corporativas da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Na visão do docente, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, a obtenção de crédito é um dos maiores entraves para o surgimento de novos negócios no Brasil. "Estamos em um país onde a capacidade de poupança é muito baixa, em razão de inúmeras variáveis, que permeiam aspectos históricos e econômicos, de modo que os empreendedores buscam os recursos financeiros nos bancos. É a saída natural. Todavia, os modelos de concessão de crédito e apuração de riscos estão conservadores, repercutindo em geração de limites de crédito aquém do necessário e que podem contribuir para o insucesso dos novos negócios", aponta Allisson David de Oliveira Martins. "Além disso, em contextos de crise, as garantias requeridas pelas instituições financeiras podem dificultar ou mesmo inviabilizar a implantação de novos empreendimentos", completa.

Macroeconomia

Certos fatores macroeconômicos explicam um pouco a dificuldade na obtenção do crédito. "As políticas macroeconômicas brasileiras estão, em grande medida, atreladas à taxa Selic, de maneira que é comum a alteração desta para enfrentar algum problema na macroeconomia, repercutindo diretamente nas taxas de juros praticadas pelo mercado bancário. Como a taxa Selic é a taxa de referência do sistema financeiro, caso venha sofrer elevações, ocasionará naturalmente em crescimento das taxas de juros nos bancos", explica Allisson David. "Outro aspecto é que os empresários são induzidos a investir no mercado financeiro (títulos públicos federais), em face dos juros altos e riscos inexistentes, enquanto que os investimentos em atividades produtivas ficam em compasso de espera", analisa.

Para destravar o sistema, não há outra saída se não a competição no mercado de crédito. "Um passo importante foi dado recentemente, com a criação da figura jurídica da Empresa Simples de Crédito (ESC). As Fintechs, empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, são players importantes neste processo, como uma força motriz de competição neste segmento. Esperamos um mercado competitivo e que tenha a capacidade, mediante de empréstimos e financiamentos, de atender as demandas da classe empresarial", projeta o professor da Unifor.

Cautela

Para quem está pretendendo abrir um negócio, e precisa de crédito, Allisson David de Oliveira Martins aconselha a, primeiramente, avaliar o cenário e pesquisar o mercado em que se deseja empreender. "É altamente recomendado fazer um plano de negócio, de maneira a delinear o modelo de negócio, analisar o setor econômico, o mercado em potencial, os concorrentes, pensar nas estratégias de marketing, na escolha de fornecedores, nas necessidades de treinamento, e por fim, mas não menos importante, o levantamento da viabilidade econômico-financeiro, como os cálculos de tempo de retorno do capital, geração de riqueza, rentabilidade do negócio, entre outros parâmetros", orienta. "Com a ideia formada, a viabilidade materializada e com a capacidade empreendedora, deve-se procurar as instituições financeiras", alerta.

Para quem já está estabelecido e pensa em obter crédito para investir em seu negócio, o professor de Cenários Econômicos e Finanças Corporativas da Unifor afirma que é importante olhar para o concorrente e também para seus produtos e serviços, refletindo sobre as necessidades de ampliação, modernização ou mesmo relocalização do seu negócio. "Possuir relacionamento bancário com pelo menos uma instituição bancária pública e também uma instituição bancária privada, em que suas informações estejam constante atualizadas, a exemplo das demonstrações contábeis (faturamento, balanços etc.) e bens da empresa e sócios, são aspectos fundamentais para sempre possuir crédito disponível", aconselha o economista.

Pretende obter crédito?

. Primeiramente avalie o cenário e pesquise o mercado em que deseja empreender;

. Faça um plano de negócios (modelo de negócio, análise do setor, mercado, concorrentes, estratégias de marketing, fornecedores, necessidades de treinamento etc.);

. Verifique a viabilidade econômico-financeira (tempo de retorno do capital, geração de riqueza, rentabilidade etc.);

. Possua relacionamento com pelo menos um banco público e um privado;

. Mantenha as informações atualizadas (faturamento, balanços, bens da empresa, sócios etc.).