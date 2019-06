Potencial empreendedor

O estudo e o conhecimento do mercado, bem como o planejamento e a qualificação são fundamentais para o sucesso de um empreendimento – ainda mais em um cenário desafiador, em que as mudanças demográficas e tecnológicas experimentadas pela sociedade fazem com que os negócios mudem velozmente. Trazendo essas e outras tendências que movimentam o empreendedorismo brasileiro, o Diário do Nordeste publica pelo oitavo ano consecutivo a série Você Empreendedor. O projeto é realizado em parceria com o Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Universidade de Fortaleza (Unifor).

"Para o Diário do Nordeste, é muito importante incentivar o empreendedorismo, pelo seu imenso potencial de gerar empregos e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Queremos cada vez mais dar espaço e incentivar os empreendedores do nosso Estado, que tanta tradição tem na capacidade empreendedora. Esperamos construir um mercado ainda mais livre e um futuro cada vez mais brilhante", comenta Rafael Rodrigues, Gerente Geral de Comercialização do Diário do Nordeste.

Temas relevantes

Confiando nas qualidades e no potencial do empresário cearense, o primeiro caderno especial da série será publicado amanhã, dia 25 de junho. Ao longo de cinco edições, sempre às terças-feiras, os cadernos vão trazer reportagens e entrevistas com especialistas e empresários, com orientações e dicas práticas para o dia a dia de quem está pensando em abrir ou pretende incrementar seu próprio negócio. Neste ano, as temáticas são: Cenário para o empreendedorismo (caderno 1), Ecossistemas empreendedores (caderno 2), Novas oportunidades de negócio (caderno 3), Negócios sociais e sustentabilidade (caderno 4) e Ferramentas de gestão (caderno 5).

"São temas relevantes, desde o apontamento de situações que estão no macrocenário até as ferramentas práticas que o empreendedor necessita. São informações relevantes e muito práticas. Em qualquer nível que o empresário esteja, pode ser auxiliado por elas", analisa o professor Rogério Barros, Coordenador do Eges, da Unifor. "A parceria com o Diário do Nordeste é vitoriosa, tendo em vista que o Eges é reconhecido pela capacidade de gerar conteúdo. Com o apoio do Sistema Verdes Mares podemos fazer esse projeto chegar a mais pessoas, fortalecendo-o a cada vez mais", completa.

Informação acessível

Marca consagrada no mercado cearense, o projeto Você Empreendedor também estará acessível no site do Diário do Nordeste, levando a inúmeras pessoas a informação de que empreender e conquistar o sucesso neste ramo é plenamente possível. "O Você Empreendedor tem um grande potencial e nos últimos anos tem contribuído para o debate sobre o empreendedorismo no Ceará, impactando milhares de leitores. Queremos elevar o nível de informação dos nossos empreendedores, incentivando a disseminação da qualificação, das boas práticas e dos cases de sucesso", observa Tayro Mendonça, Supervisor Comercial do Diário do Nordeste.

Com o patrocínio da Federeção das Indústrias do Ceará (Fiec), por meio do Senai, apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza, do Sicredi e parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-CE), a 8ª edição do Você Empreendedor ganha novas fases. No segundo semestre desse ano, o conteúdo informativo do projeto chegará ao público também por meio do rádio – com o programete Minuto Você Empreendedor nas programações da Verdinha e da FM 93 – e das videoaulas Você Empreendedor Passo a Passo publicadas aqui no site do Diário.

Ainda no segundo semestre, serão abertas as inscrições para o Prêmio Você Empreendedor. Com entrega em novembro, o Prêmio vai agraciar empresários que se destacam pela inovação e dinamismo dos seus negócios e encerrar com chave de ouro mais um ano do projeto.