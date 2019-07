Menos impacto

"A sustentabilidade é uma das forças motrizes do empreendedorismo nos dias de hoje." A afirmação de Marcus Nakagawa, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo, resume o pensamento do especialista sobre o tema e também dá o tamanho da importância da sustentabilidade para o sucesso dos empreendimentos. "Precisamos entender a dependência que temos dos recursos naturais e das pessoas para qualquer tipo de atividade, negócio ou projeto funcionar. E que não podemos somente extrair sem pensar num verdadeiro ciclo fechado nos processos", detalha Marcus Nakagawa, que também é idealizador e conselheiro da Associação Brasileira dos Profissionais pela Sustentabilidade (Abraps).

O professor da ESPM-SP baseia sua visão nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), firmado em 2015. A agenda, elaborada por líderes mundiais, traz 17 áreas e 169 metas para desenvolver negócios, projetos e atividades empreendedoras, como eliminar a pobreza e a fome, assegurar a disponibilidade de água, entre outras. "O empreendedor tem que entender esses desafios da sustentabilidade como oportunidade para montar o seu negócio, a sua ONG ou até o seu projeto particular de mudança e transformação do mundo", afirma Marcus Nakagawa.

O idealizador da Abraps afirma que, muito além de uma simples tendência, a sustentabilidade é uma necessidade para empreendimentos de todos os portes. "É algo mandatório, da mesma forma como nos anos 80, quando a qualidade total era uma tendência e hoje ninguém quer comprar ou usar nada sem qualidade", compara Marcus Nakagawa. "O conceito de sustentabilidade é muito mais do que as questões ambientais e engloba questões sociais e financeiras. Pensar em empreendimentos que levem em consideração os limites do planeta, das pessoas e sua viabilidade econômica é o grande segredo", observa o especialista.

Para todos

O conceito de sustentabilidade se aplica a empreendimentos de todos os portes. Portanto, não se trata de um conceito distante da realidade dos micro e pequenos empresários. "Eles têm que olhar a sustentabilidade como oportunidade de negócio, a começar pelo olhar de se diferenciar no mercado. Colocar esse valor empresarial agregado ao seu produto e negócio", recomenda Marcos Nakagawa. "Além disso, pensar na ecoeficiência: eco de ecologia e eco de economia. Pensar em melhorias ambientais e sociais que possam economizar dinheiro, como questões práticas de gestão de água, energia, insumos e produtos. E até pensar em mudar o modelo de negócio para chegar na economia compartilhada – talvez parar de vender coisas para vender experiências e serviços, diminuindo a produção", aconselha.

O idealizador da Abraps afirma que mais do que uma economia no valor de custos e despesas, a sustentabilidade leva o empreendedor a pensar efetivamente o que seu produto ou serviço está agregando para o mundo e para as pessoas. "Existem muitas oportunidades para se trabalhar e melhorar a vida das pessoas, sem 'carregar' o planeta com resíduos ou extrair ainda mais da natureza", explica.

Marcos Nakagawa observa que os negócios sociais também são impactados pela adoção – ou não – do conceito de sustentabilidade. "Não é só a parte ecológica da empresa. Negócios sociais têm que ser sustentáveis economica, social e ambientalmente. Por conseguinte, é necessário realizar alguma atividade que efetivamente tenha impacto socioambiental. Para isso, mais do que medir o impacto econômico (lucro), é preciso medir o impacto socioambiental e o que esse produto ou serviço está melhorando o mundo", ressalta.

Recentemente, o professor da ESPM-SP lançou o livro "101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo", com o objetivo de propor a empresas, pessoas e comunidades um dia a dia menos impactante. "São atividades que podem ser feitas diariamente, começando com uma, depois mais outra, e com isso tendo mais consciência e percepção da pegada ecológica e social que fazemos em cima do mundo e da nossa sociedade. O livro é uma forma de as pessoas se conectarem com atividades e hábitos mais sustentáveis no seu dia a dia", detalha Marcos Nakagawa.

17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU

1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;

3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos;

4 Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;

7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos;

8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;

9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;

11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;

14 Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos;

15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade;

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas;

17 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento

sustentável.

Veja mais em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/

