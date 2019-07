Melhorar resultados

Natural de Icó, no interior do Ceará, o empresário, admini s t rador e consultor Gilmário Costa, de 36 anos, desenvolveu o “Método Três O’S - Reinvente sua Gestão”, que vem ganhando destaque desde sua criação, em 2017. “O método nasceu pela necessidade de empresários locais organizar os processos das suas empresas, para que eles pudessem faturar mais e gastar menos”, conta Gilmário Costa, que tem MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing e também é palestrante e coach de gestão e carreira.

Assim, o objetivo do Método Três O’S é melhorar os resultados das empresas, fazendo com que possam faturar mais e gastar menos por meio da implementação de ferramentas na gestão desenvolvidas pela metodologia com aplicação dos conteúdos na prática, pontua o empresário. Ele diz que os O’S significam Observar-Organizar-Operar os resultados, os processos e as pessoas do negócio.

“Em cada O, existem pelo menos oito ferramentas práticas de gestão aplicadas nas áreas financeira, administrativa, inovação, estratégia, liderança, marketing, vendas e operacional para melhorar o faturamento”, afirma o coach, acreditando que o método pode sim impulsionar os negócios onde é aplicado, ou seja, em microempresas (ME) e em empresas de pequeno porte (EPP), para quem a metodologia é voltada.

Funcionamento

O método é voltado para o gestor, o gerente ou o diretor, de forma que eles o implementem no seu negócio “sem precisar mais do Gilmário Costa”, frisa o consultor. É, portanto, presencial, com conteúdo e ferramenta aplicados a cada etapa. “Em cada O, são oito módulos, com duração de mais ou menos 2h30, ou seja, realmente é uma imersão, na qual o empresário transforma a sua forma de pensar e pode aplicar as ferramentas de gestão de forma prática e rápida”, sinaliza Gilmário Costa.

Entre os resultados que costumam ser obtidos com essa metodologia, ele destaca o aumento das vendas, a organização das finanças e dos processos e o acompanhamento de resultados. Além de melhorar os objetivos e as metas da empresa, melhora a contratação, a captação de novos clientes, o aprendizado de como negociar e gerenciar melhor, com foco no resultado.

O palestrante cita os gestores da Plus Mel (distribuidora de produtos naturais), da Nativa Sublime (fardamentos em geral), da Alimentos Especiais Três Irmãos (linguiças especiais caseiras) e da Gráfica Realce e Comunicação Visual como exemplos exitosos de gestores que aplicaram o método.

Expansão

Gilmário Costa, que mora em Iguatu, tem feito muitos trabalhos no Estado, como palestras, encontros empresariais e treinamentos, e até mesmo fora do Ceará. “Fazemos consultorias para todo o Brasil na forma on-line. Também criamos o ‘Pra Cima Agora’, um método presencial com três dias de treinamento em Gestão de Negócio”, detalha.

E a metodologia segue evoluindo: no fim de agosto, ela será lançada na forma on-line. A partir dela, surgiram também o treinamento para vendas, a mentoria empresarial on-line e a consultoria empresarial em diversas áreas. Tudo idealizado por Gilmário Costa. “Desenvolver o pensamento empresarial sadio é o que me move. O empresário precisa entender que a gestão, boa ou má, é responsabilidade dele, e não da crise nem da falta de mão de obra, da falta de capital de giro ou de qualquer outra desculpa. Conseguir mudar essa mentalidade me leva a acreditar no meu trabalho, na minha missão e no meu propósito: ajudar os empresários a fazerem uma gestão enxuta do negócio, para que possam faturar mais e gastar menos em um curto espaço de tempo”, observa o administrador.

Vantagens e diferenciais do Método Três O’S

- Conteúdo exclusivo;

- Ferramentas práticas de gestão;

- Agilidade nos resultados;

- Acompanhamento exclusivo no desenvolvimento da empresa;

- Plano de ação com foco em vendas e marketing;

- Grupos exclusivos de alunos em redes sociais.