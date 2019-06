Pelo oitavo ano consecutivo, o Jornal Diário do Nordeste publica, em suas plataformas impressa e on-line, a série Você Empreendedor. Marca consagrada no mercado cearense, o projeto, idealizado e realizado pelo Diário do Nordeste em parceria com o Escritório de Empreendedorismo, Gestão e Sustentabilidade (Eges) da Universidade de Fortaleza (Unifor), traz a palavra de especialistas, dicas de empresários de sucesso, projetos e programas de instituições públicas e privadas, orientações técnicas e abordagens inovadoras a respeito do empreendedorismo.

A série de cinco cadernos especiais será publicada de hoje até o dia 23 de julho, às terças-feiras, com temas essenciais para o sucesso no mundo dos negócios: Cenário para o empreendedorismo (caderno 1), Ecossistemas empreendedores (caderno 2), Novas oportunidades de negócio (caderno 3), Negócios sociais e sustentabilidade (caderno 4) e Ferramentas de gestão (caderno 5). Na continuação do projeto, o Prêmio Você Empreendedor - a ser entregue em novembro - objetiva agraciar empresários que se destacam pela inovação e dinamismo dos seus negócios.

Também faz parte do Você Empreendedor a série de perfis publicados no site do Diário do Nordeste, com a trajetória de empresários cearenses de sucesso, que resultou no livro "Histórias de empreendedores", publicado pelo Eges, da Unifor. Acompanhe nossas publicações e amplie as suas chances de sucesso!

Boa leitura!