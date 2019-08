Linha de Crédito para Empreendedores

Para que os empreendedores tenham competitividade, seus negócios precisam apresentar saúde financeira ,ou seja, precisam ter acesso ao crédito. As instituições financeiras, desempenham um papel fundamental em fomentar negócios por meio da concessão de crédito, porém existem regras para que esse crédito seja concedido. Que desafios os empreendedores têm na hora de selecionar a linha de crédito que mais se adapta ao seu modelo de negócio? Como as instituições de fomento podem auxiliar os empreendedores a concessão de crédito? No vídeo a seguir, entenda um pouco mais sobre esse assunto.