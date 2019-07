Toda instituição requer meios, os quais possibilitem pleno controle das ações desenvolvidas e a desenvolver, pois, conforme afirmava Cícero, grande orador romano, não existem bons ventos àqueles que não sabem para onde estão indo.

Há muito tempo circula no ambiente informal dos negócios a ideia da burocracia como um dos principais motivos à morosidade das atividades e consequente desperdício de esforço e tempo, com danosos reflexos no cotidiano empresarial. Entretanto, nenhuma organização consegue entrar e permanecer no mercado sem ferramentas de planejamento e controle a servirem de guia a seus processos operacionais.

Planejar é antever uma condição futura para uma realidade atual, definindo ações a serem implementadas no propósito de se atingir a perspectiva almejada. Contudo, o processamento das atuações passa, obrigatoriamente, pelo acompanhamento do que está sendo posto em prática. Ferramentas de gestão são instrumentos aplicados no dia a dia das empresas e funcionam como elementos facilitadores à transformação de dados em informações, fortalecendo as escolhas.

A tecnologia, de modo incessante, interfere diretamente no modo de atuar das organizações pela agregação de novas práticas de manufatura ou na oferta de knowhow original. Qualificações e aperfeiçoamentos se traduzem em aumento de competências na força de trabalho coletiva, coadjuvando nos resultados operacionais e na própria imagem institucional no trato com fornecedores, concorrentes e clientela. Deste modo, indicadores provenientes de relatórios de desempenho servem de âncora à tomada de decisão.

Enfim, nenhum negócio existe isolado. Ameaças podem se transformar em oportunidades, desde que mecanismos informacionais subsidiem a ação do autoconhecimento e assim, se determinem condições futuras a serem atingidas. Instrumentos de gestão personificam a ferramenta essencial ao empreendedor pelo fato de disponibilizarem dados e informações fundamentais à condução de uma empresa a performances positivas.

(*) Professor da Universidade de Fortaleza (Unifor) e consultor do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Unifor.