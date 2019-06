Informações estratégicas

No cenário empreendedor cearense, diversas instituições contribuem para o fomento aos negócios e para a geração de empregos. Essa participação se torna mais relevante nos segmentos estratégicos, como é o caso do setor industrial. Por isso, a atuação do Observatório da Indústria, ligado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), traz novas perspectivas para os empresários do ramo. Inaugurado em outubro de 2018, o Observatório é um equipamento destinado a construir e articular conhecimento com foco em inteligência competitiva, com vistas à tomada de decisões estratégicas. “O Observatório da indústria é formado por uma equipe multidisciplinar, garantindo uma visão holística sobre temas complexos, traduzindo discussões de forma simples e acessível. A equipe é composta, em sua maioria, por especialistas, mestres e doutores, garantindo a robustez metodológica e confiabilidade das informações”, explica Guilherme Muchale, Gerente do Observatório da Indústria.

No site do Observatório, estão disponíveis informações, como o Perfil dos Municípios Cearenses, Panorama Industrial, Infraestrutura, Comércio Exterior, Perfil Setorial e Perfil Setorial de sindicatos. Além disso, serão disponibilizados dados sobre Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), Energias Renováveis, Investimento Estrangeiro e Sustentabilidade.

O Observatório reúne diversas fontes de dados em um único site, permitindo que sejam acessadas em tempo real. “A ciência de dados propicia uma resposta para auxiliar os empreendedores a sistematizar essa grande quantidade de informações e separar o que é realmente importante. A informação pode ser um diferencial para alavancar investimentos e, principalmente, garantir a sustentabilidade dos negócios”, analisa Guilherme Muchale.

Eixos

Idealizado pelo Presidente da Fiec, Beto Studart, o Observatório da Indústria tem diversas ações realizadas, como o Programa para Desenvolvimento da Indústria, que mantém projetos organizados em três eixos: prospecção de futuro para a competitividade setorial, inteligência competitiva e cooperação e ambiência para o desenvolvimento.

Dentro do eixo de prospecção de futuro para a competitividade setorial, o Observatório identificou setores e áreas estratégicas para o desenvolvimento do Ceará, que são: água, construção, economia do mar, saúde, energia, indústria agroalimentar, biotecnologia, meio ambiente, eletrometalmecânico, logística, tecnologia da informação e comunicação, produtos de consumo e economia criativa e turismo.

O Observatório tem a meta de se tornar referência no uso de Analytics e Inteligência Artificial para apoiar investimentos e políticas públicas no Nordeste, disponibilizando soluções inovadoras, “capazes não só de construir um ambiente de investimentos diferenciado no Ceará, mas de prospectar rotas tecnológicas e demandas empresariais para direcionar pesquisas, possibilitar políticas públicas mais efetivas e disponibilizar informações para que nossos empreendedores aproveitem as tendências tecnológicas e de mercado como um diferencial competitivo”, explica o Gerente do Observatório da Indústria.

Saiba mais:

https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/

Setores e áreas estratégicas para o desenvolvimento do Ceará

De acordo com o Observatório da Indústria:

. Água

. Construção

. Economia do Mar

. Saúde

. Energia

. Indústria Agroalimentar

. Biotecnologia

. Meio Ambiente

. Eletrometalmecânico

. Logística

. Produtos de Consumo

. Tecnologia da Informação e Comunicação

. Economia Criativa e Turismo