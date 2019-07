Lidar com as finanças de uma empresa não é tarefa fácil. Afinal, se o trabalho fosse simples, muitos empreendedores não passariam por dificuldades na gestão dos seus negócios. No entanto, não é por falta de opções que esse trabalho não pode ser feito, já que o mercado oferece várias ferramentas de gestão financeira, que vão de programas de computador a aplicativos para smartphone. Contudo, o professor Luiz Sérgio Menezes da Costa, do curso de Administração da Universidade de Fortaleza (Unifor), alerta: antes de buscar essas ferramentas faz-se necessário entender o que é uma gestão financeira. “Trata-se do conjunto de ações e atos gerenciais relacionados ao planejamento, à execução e ao controle das ações financeiras de uma empresa”, resume. “Dentro da gestão financeira, três decisões possuem destaque: decisões sobre a gestão do caixa (curto prazo), sobre a gestão dos investimentos (longo prazo) e sobre a gestão de crise. As ferramentas que o mercado oferece servem para otimizar essas ações dentro de cada decisão”, esclarece o docente.

De acordo com Luiz Sérgio Menezes da Costa, duas ferramentas são fundamentais e imprescindíveis para uma boa gestão financeira: o DRE e o Fluxo de Caixa. “Elas fornecem dados para a gestão de curto prazo. Nessa fase, estamos preocupados com a saúde financeira da empresa. Além delas, outra ferramenta que deve ser utilizada pelo empreendedor é o Plano de Negócio, que irá nortear os investimentos de longo prazo”, detalha o professor da Unifor.

Ferramentas

O DRE é a sigla de Demonstração do Resultado do Exercício. Trata-se de um relatório contábil que evidencia se as atividades da empresa estão criando lucro ou prejuízo, dentro de um determinado período de tempo. “É por meio dela que se avalia a capacidade da empresa e sua real situação, sendo ferramenta essencial para a tomada de decisões empresariais”, explica Luiz Sérgio Menezes da Costa.

Já o Fluxo de Caixa é fundamental para avaliar os saldos de caixa presentes e futuros e a liquidez da empresa, ou seja, a capacidade de pagar seus compromissos no prazo correto. “A grande importância de se ter um fluxo de caixa na empresa é manter a organização das finanças. Com ele, o empresário pode ter uma visão do futuro do seu saldo de caixa e tomar medidas corretivas ou de investimento com antecedência”, completa o professor da Unifor.

Por fim, o Plano de Negócios é um instrumento que estrutura as principais concepções e alternativas para uma análise correta de viabilidade do negócio, que pode ser uma ampliação do empreendimento, expansão, criação de nova linha de produtos ou de um novo empreendimento. “Essas ferramentas trazem informações sobre o dia a dia da empresa. Dentro de qualquer decisão, é fundamental que o empreendedor tenha conhecimento preciso do negócio, principalmente na gestão financeira de curto prazo, pois uma decisão errada pode gerar fatos que criem prejuízos à saúde financeira do empreendimento”, alerta Luiz Sérgio Menezes da Costa.

Decisões

Na visão do docente da Unifor, a principal diferença de um empreendedor que utiliza essas ferramentas é que ele tem condições de minimizar os riscos no seu planejamento de curto ou longo prazo. “O que não utiliza faz voo cego na gestão financeira”, conclui.

Por isso, é altamente aconselhável que o empreendedor utilize essas ferramentas básicas que geram informações importantes para o processo de tomada de decisões. “As ferramentas vão apresentar os dados, mas o empreendedor deve saber interpretá-los. Para isso, o fundamental é o conhecimento.

Existem vários instrumentos para ajudar a montar essas ferramentas que podem ser utilizados por qualquer tipo de empresa de pequeno a médio porte, trazem custo baixo e boa aplicabilidade, como o ZeroPaper, o Conta-Azul, o Nibo e o Myfinance”, recomenda Luiz Sérgio Menezes da Costa, professor do curso de Administração da Unifor.

Saiba mais:

Ferramentas de gestão financeira

. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

. Fluxo de Caixa

. Plano de Negócios

Instrumentos disponíveis no mercado:

. ZeroPaper

. ContaAzul

. Nibo

. Myfinance