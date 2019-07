Um aspecto importante das ferramentas de gestão para impulsionar negócios é a gestão de pessoas. “Na minha visão, essa é a principal atividade de uma organização. Não há nada que ocorra em uma organização que não passe pela ação dos profissionais do local”, opina Márcio Braga, Sócio e Diretor de Operações da IVIA, empresa especializada em serviços na área de tecnologia da informação, com mais de 650 colaboradores.

Ele frisa que a atitude, a performance e a forma de atuar de cada colaborador são os elementos que garantem o sucesso ou a falha do negócio. “A gestão de pessoas se materializa nos mais diversos aspectos e momentos em que nos preocupamos com as pessoas da organização, passando pela coordenação, pela liderança, pela motivação, pela contratação, pelo acompanhamento, pela capacitação, pela avaliação e, de forma ampla, pela interação entre as pessoas”, sinaliza o diretor.

Alyne de Menezes, Diretora Administrativa do Beach Park Entretenimento, diz que gerir pessoas é administrar comportamentos, potenciais, experiências e desenvolvimento com o intuito de alcançar o melhor do capital humano dentro da empresa. “Preparamos, capacitamos, investimos no desenvolvimento e no potencial de líderes para estarmos sempre com a equipe mais preparada para trazer melhorias, informações, eficiência e inovação”, indica a diretora.

Ferramentas

Existem inúmeras ferramentas e técnicas para a gestão de pessoas disponíveis em livros, cursos, métodos e processos. “Particularmente, acho que qualquer ferramenta ou processo pode ser utilizado, desde que seja baseado em um relacionamento construído sobre a verdade, com respeito e escuta ativa; mais que isso, que considere tempo para o funcionário”, afirma Márcio Braga.

Para ele, adianta muito pouco utilizar ferramentas e processos formais – como avaliação de desempenho, pesquisas de clima, políticas de capacitação, softwares de apoio – e não saber o nome dos seus funcionários, não entender o contexto de cada um. Pior, não ouvi-los verdadeiramente nem ter tempo para eles.

Dentro desse contexto de ferramentas assertivas para a gestão de pessoas, Alyne de Menezes destaca a transparência nos propósitos da empresa, ressaltando que as pessoas precisam de clareza e de autonomia para o desempenho de seu papel. Portanto, complementa, um bom mapeamento de talentos e uma boa definição de papéis e objetivos são essenciais. Treinamento e desenvolvimento também são de extrema importância, assim como sistema tecnológico e um processo bem mapeado voltados à produtividade, detalha a gestora.

Ela sugere ainda que todo negócio deve usar a ferramenta do alinhamento estratégico, já que todo negócio precisa saber o que quer e ter clareza de seus objetivos. “Tendo isto, a gestão humana trabalhará com seus subsistemas e estratégias para mobilizar as pessoas para a conquista desses objetivos”, descreve Alyne de Menezes. “Nunca esquecendo que a ferramenta não é a chave. A chave está em ouvir bem, ter tempo para as pessoas e reconhecer cada profissional como indivíduo”, complementa o Sócio e Diretor de Operações da IVIA.



Desafios

Ele lembra que as pessoas são diferentes, e que cada um de nós é um universo. Essa é a dificuldade e ao mesmo tempo a beleza de se trabalhar, realmente, com pessoas, aponta Márcio Braga. Ele comenta que muitas empresas têm dificuldade de lidar com pessoas, pois ainda imaginam que estão trabalhando com recursos, com linhas em uma planilha, em que todos são iguais, pensam de forma similar e atuam de forma similar. “Obviamente isto não é verdade. Cada pessoa é diferente e cada um de nós gosta de ser reconhecido e identificado nas nossas características individuais. Muitas empresas e gestores não pensam assim nem estão preparados para isto, o que gera muitos dos gargalos e conflitos nas organizações”, analisa o diretor.

Já Alyne de Menezes acredita que a questão comportamental é o desafio atual da gestão de pessoas: “Temos pessoas cada vez mais jovens abarrotadas de informação, com muito preparo técnico, mas muito a ser desenvolvido no quesito inteligência emocional. Lidar com pressão, mudanças e frustrações requer mais do que conhecimento técnico. E as empresas têm enfrentado questões psicossociais – como depressão e transtornos de ansiedade – cada vez em maior volume”, o que reforça a importância de se investir em gestão de pessoas.

Produtividade

Afinal, a gestão de pessoas está presente em qualquer tipo de negócio, fazendo-se muito útil investir nessa área. “Não vejo um negócio no qual as pessoas possam ser negligenciadas, principalmente se pensarmos em resultados de médio e longo prazo. Uma empresa que diz que o cliente está em primeiro lugar, mas trata mal os seus profissionais, jamais terá o cliente no topo. Para o cliente estar em primeiro lugar, os funcionários precisam estar em primeiro lugar”, atesta Márcio Braga. Sem contar que trabalhar em um lugar onde você se sente bem, onde você gosta de estar e onde é reconhecido como indivíduo faz toda a diferença, afetando positiva e diretamente na produtividade, explica o diretor. “Investir em gestão de pessoas, então, é um pilar fundamental para que a empresa se torne uma organização de sucesso, pois uma organização formada por pessoas felizes e que se identificam com a empresa será muito mais diferenciada do que o concorrente, onde as pessoas estão lá sem qualquer conexão”, pondera o gestor.