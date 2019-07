Gerando resultados

Um exemplo de organização cearense que tem usado bastantes ferramentas de gestão é a Gomes de Matos Consultores Associados. Eduardo Hamdan, Chief Marketing Officer (CMO) da empresa, acredita que a ferramenta mais significativa utilizada pela organização para aprimorar a própria administração foi a ferramenta de gestão de projetos, por esse ser o cerne do negócio da Gomes de Matos: desenhar, gerir e implementar projetos.

“Temos tido um crescimento nos últimos 15 anos de 25% ao ano, ou seja, a cada quatro anos dobramos o tamanho da empresa. Com isso, dobra-se também o número de projetos ativos. Ter uma ferramenta que nos dê agilidade nesse processo, nos permitindo aumentar a qualidade e a eficiência na gestão, é de fundamental importância para o nosso crescimento, consequentemente, sucesso”, pontua o diretor.

Estratégias

Além dessas ferramentas de gestão, Eduardo Hamdan cita outras duas, implementadas mais recentemente, que têm contribuído para melhorar o negócio da Gomes de Matos. Uma delas é um software de gestão de projetos 100% online, por meio do qual todos os 84 projetos ativos da empresa, espalhados pelo Brasil, são acompanhados pelo escritório de projetos da organização em tempo real, explica o CMO.

“É uma ferramenta colaborativa, que nos permite direcionar, gerir e ajustar a implementação dos projetos em uma velocidade muito grande, garantindo assim resultados concretos para nossos clientes de forma bem mais efetiva e eficiente”, afirma Eduardo.

A segunda ferramenta diz respeito à aquisição de novos talentos. Conforme o diretor, o maior ativo da Gomes de Matos é o capital social e intelectual. E hoje o processo seletivo deles acontece 80% de forma on-line. “Recebemos currículos, fazemos a triagem automática, aplicamos testes digitalmente, tudo isso garante a nós um fit cultural [aderência do colaborador à empresa] muito maior com nossa empresa, permitindo também uma taxa de turn over [rotatividade de pessoal] bem menor”, revela.

Atualizar sempre Com 24 anos de mercado, a Gomes de Matos Consultores Associados atua em todo o território nacional, prioritariamente com médias e grandes empresas. A organização desenvolve e implementa projetos em todas as áreas de gestão da empresa: estratégia, pessoas, finanças, marketing e vendas, operações e educação corporativa, tendo dentro de cada área consultores especialistas no assunto. “Temos como propósito central levar as empresas a um outro patamar de resultados. Buscamos dia a dia inovar, tanto em modelos de negócio quanto em ferramentas de gestão, trazer o novo, ser um agente de transformação dentro do mercado em que atuamos”, comenta Eduardo Hamdan.

Dessa forma, a empresa segue investindo tanto em novas ferramentas de gestão, quanto em novos modelos disruptivos de consultoria. “O mundo mudou muito. Hoje, a cada sete anos, temos uma nova geração, uma transição que antes demorava 20, 25 anos para acontecer”, lembra o diretor. “Como me relacionar e interagir, então, com esse novo mercado que muda constantemente? Não podemos parar de evoluir. Portanto, estamos lançando também esse ano um novo modelo de consultoria, uma consultoria híbrida, na qual pelo menos 80% do projeto será conduzido e implementado de forma on-line, otimizando tempo do cliente e do consultor, bem como os resultados gerados para a empresa”, sinaliza o CMO acerca da importância que a empresa dá à aplicação de ferramentas de gestão.

Desafio superado

Segundo Eduardo Hamdan, Chief Marketing Officer (CMO) da Gomes de Matos Consultores Associados, o maior desafio de gestão já superado pela empresa foi o processo de sucessão. Ele conta que Eduardo Gomes de Matos, hoje Presidente do Conselho, esteve à frente tomando as decisões da empresa por 22 anos. “E há dois anos desenhamos um modelo diferente e inovador, efetuando a passagem do bastão para o C-Level [cargo equivalente ao de um diretor]. Temos hoje um diretor para a área de vendas, um para área de pessoas, um para operações e um para marketing. Os quatro juntos tocam o negócio, tomando as decisões da empresa”, assinala Eduardo Hamdan.