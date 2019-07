Ferramenta inovadora

As ferramentas de estímulo ao empreendedorismo são um componente importante do ecossistema empreendedor. No Estado do Ceará, diversas soluções com esse objetivo são oferecidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a exemplo dos Hackathons, que funcionam como instrumento de aproximação com o mercado. “O Hackaton é uma metodologia cada vez mais utilizada para impulsionar a inovação nos negócios. Aplicada também em escolas de negócios, a ferramenta reúne diversos profissionais multidisciplinares engajados em desenvolver novos produtos”, define Marcos Venícius Gondim, Gerente da Unidade de Gestão da Estratégia do Sebrae-CE.

Esses eventos reúnem programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software em maratonas de trabalho com o objetivo de criar soluções específicas para um ou vários desafios. “A abordagem ecossistêmica nos possibilita enxergar além dos limites do negócio e partindo da colaboração entre as partes interessadas para construir valor para o mercado”, observa Marcos Venícius Gondim (foto abaixo).

Participantes

Os Hackatons podem ter até 40 participantes para formação de até 8 equipes multidisciplinares, contendo de 4 a 6 membros. “O objetivo é construir soluções inovadoras com equipes multidisciplinares em uma imersão de 2 a 3 dias”, descreve Marcos Venícius Gondim.

O público-alvo dos Hackatons é formado por potenciais empreendedores (professores, alunos e profissionais de várias áreas). “Por isso, é desejável que tenham conhecimento ou experiência em desenvolvimento web e/ ou mobile, design de interfaces e/ou gráficos, marketing e gestão de negócios. Não é um evento aberto, é estruturado sob demanda e customizado para a solução específica do desafio proposto”, esclarece o Gerente da Unidade de Gestão da Estratégia do Sebrae-CE.

O Hackaton mais recente realizado pelo Sebrae-CE ocorreu entre os dias 22 e 24 de maio, em Fortaleza, com o objetivo de desenvolver projetos para melhorias na gestão financeira de micro e pequenas empresas. Para saber quando serão realizados os próximos eventos e a forma de participar, é preciso acessar o site do Sebrae-CE, na seção “Cursos e eventos” (ver endereço abaixo).

Interação

O Programa de Educação Empreendedora e o SebraeLab são outros instrumentos de ação do Sebrae-CE de incentivo ao empreendedorismo no Estado e funcionam como complementos importantes a tantas outras ações realizadas. “O fomento ao empreendedorismo é hoje componente essencial para o desenvolvimento de um país, um Estado, uma cidade ou qualquer comunidade em qualquer parte do mundo”, analisa Marcos Venicius Gondim.

Realizado nas escolas a partir do Ensino Fundamental, passando pelo Ensino Médio e chegando ao Ensino Superior, o Programa de Educação Empreendedora utiliza o professor como elo de interação na promoção do empreendedorismo. Já o SebraeLab é um espaço moderno de co-criação voltado ao desenho de novos modelos de negócios e ao desenvolvimento de produtos e serviços, especialmente do macrossegmento de Economia Digital, que contempla as startups e outras empresas inovadoras.

Saiba mais:

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ce/cursos_eventos