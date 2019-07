Ferramenta estratégica

Na hora de abrir um empreendimento ou promover melhorias em uma empresa que já está em funcionamento, poucas vezes se leva em conta um fator que pode ser decisivo para o sucesso nos negócios: a pesquisa de mercado. No entanto, trata-se de uma ferramenta que pode auxiliar muito no planejamento estratégico e fornecer dados preciosos para a tomada de decisão sobre produtos e serviços. "É importante esclarecer que a pesquisa de mercado não é um gasto, e sim um investimento para o empresário", afirma Agliberto Ribeiro Mendes Júnior (foto abaixo), Diretor do Instituto Ampla, com sede em Fortaleza. "A pesquisa é um raio-x daquele momento e busca responder a uma problemática que o empreendedor está enfrentando. A partir dela, é possível tomar decisões com base em dados e não por 'achismo'", resume Agliberto.

Existem pesquisas para os mais diversos aspectos de um negócio. Elas podem ajudar a entender, por exemplo, se um local é favorável para a abertura de um comércio, se vale a pena mudar a embalagem de um produto, se um novo produto ou serviço terá boa aceitação pelo público, quais são os principais concorrentes de uma empresa, entre muitas outras questões. "Quando se fala em pequisa, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é a questão das pesquisas de voto, como é feita nas eleições. No entanto, é muito mais que isso. Existe a pesquisa de opinião pública, que é quantitativa, mas também existe a pesquisa qualitativa, que busca aprofundamento e amplia a quantidade de informações", explica Agliberto Ribeiro Mendes Júnior.

Sondagem

O Diretor do Instituto Ampla, que trabalha há 17 anos com pesquisa, explica que existem diversos tipos de pesquisa que podem ser contratados pelos empreendedores. As mais procuradas são as pesquisas de satisfação do cliente, de demanda, de teste de produto, de recall, de potencial de marca e de cliente oculto. "O leque de soluções é muito grande. Cada pesquisa é uma nova história a ser contada e é algo novo a ser pesquisado. Não existe uma 'fórmula de bolo', e sim uma solução adaptável para a necessidade de cada cliente", observa.

No entanto, mais do que oferecer soluções e entregar os dados coletados, é a correta interpretação das informações que faz a diferença. "Antes de contratar uma pesquisa, é importante verificar quem são os profissionais por trás do trabalho que será realizado. Checar se a empresa de pesquisa está devidamente registrada nos órgãos do setor, como a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (Abep) e os Conselhos Estadual e Nacional de Estatística. Também é muito importante saber se há um estatístico para interpretar os dados, e, antes de ser feita a pesquisa, a qualidade da definição dos questionários e da própria coleta de dados", ressalta Agliberto.

No caso do Instituto Ampla, Agliberto esclarece que a empresa, há seis anos no mercado, possui infraestrutura e tecnologia completas para realizar os mais variados tipos de pesquisa. O Instituto tem atuação nas Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e conta com 12 colaboradores diretos – que incluem estatístico, sociólogos e técnicos em pesquisa –, além de mais de 100 pesquisadores cadastrados. "Em nosso auditório, podemos realizar palestras para o público em geral e treinamentos para a nossa equipe de pesquisadores – e é o que acontece a cada novo projeto. Temos salas especiais para testes de produto e de recall de marca", descreve Agliberto Ribeiro Mendes Júnior. "Outro aspecto é que o uso da tecnologia traz um alto grau de confiabilidade para o nosso trabalho. Nossos pesquisadores usam tablets para fazer as pesquisas, o que imprime mais segurança para a realização e gestão dessas informações", completa. "Somos um instituto de pesquisas 'made in Ceará', que surgiu para oferecer aos empresários locais todo o conhecimento sobre o nosso mercado, com a capacidade de ajudar na tomada de decisões", explica o Diretor do Instituto Ampla.

Ferramentas

Conheça alguns dos tipos de pesquisa mais procurados:

. Satisfação do cliente: é a expectativa do consumidor quanto ao produto/serviço, e se ele foi atendido nessa expectativa;

. Demanda: chamadas também de pesquisa de viabilidade, determinam de que forma um produto/serviço será aceito pelo mercado, por meio de entrevistas de clientes efetivos ou potenciais;

. Teste de produto: avalia a qualidade de produtos/serviços novos ou já existentes, por meio de pesquisas on-line ou presenciais;

. Recall: pretende entender a parcela da população que se lembra da campanha publicitária de uma determinada empresa, por meio da entrevista ao público-alvo da campanha;

. Cliente oculto: avalia os pontos de contato entre o cliente e a empresa (produtos/serviços). Ocorre de forma anônima, por meio de visitas ao estabelecimento ou por atendimento telefônico/on-line via canais de venda etc.