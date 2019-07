Ecossistemas empreendedores

Na natureza, os ecossistemas representam todos os organismos e comunidades que habitam e interagem em um mesmo espaço, de modo que possam aproveitar as condições existentes para a perpetuação da espécie. Essa lógica também acontece no mundo dos negócios. Nos dias atuais, a cooperação é fundamental para se vencer os desafios apresentados por um cenário incerto e competitivo. Para sobreviver, os empreendedores precisam se reinventar e estabelecer parcerias pautadas na colaboração e na inovação. Nesse sentido, muitas iniciativas estão sendo pensadas para melhorar o ambiente no qual esses empreendedores estão inseridos.

As escolas, universidades, centros tecnológicos e instituições voltadas ao ensino do empreendedorismo possuem um papel fundamental ao disseminar e germinar esse tema na sociedade. A Universidade de Fortaleza fomenta essa temática no ensino, na pesquisa e nas atividades de extensão, possibilitando aos seus alunos atendimentos personalizados ligados aos aspectos de criar e gerir um negócio por meio de seu Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges). Outra atividade importante é a publicação de conteúdos para quem deseja abrir o seu negócio. O Eges, em parceria com o Diário do Nordeste, produz, há 8 anos, o Você Empreendedor, uma plataforma de conteúdos ligados ao empreendedorismo que visa fortalecer a cultura empreendedora no nosso Estado. O projeto envolve a publicação de conteúdos por meio de vídeos, seminários, fascículos, que circulam na página impressa e no ambiente on-line do jornal.

A Universidade de Fortaleza também tem um Parque Tecnológico destinado à instalação de empresas com seus setores de PDI (Pesquisa Desenvolvimento e Inovação), uma incubadora de empresa e laboratórios de inovação. As empresas instaladas no espaço podem beneficiar-se da capacidade científica e técnica dos pesquisadores da instituição para criar soluções inovadoras e conquistar novos mercados.

As aceleradoras assumem o protagonismo de fazer com que as novas empresas possam crescer com diferenciais percebidos no mercado. Um grande exemplo no Ceará é o do Instituto do Câncer (ICC Biolabs), hub de inovação que aproveita a infraestrutura do hospital para articular e solucionar as demandas internas e externas voltadas para a área de saúde. Esse ecossistema possibilita o desenvolvimento de uma série de serviços que visam a aceleração e a inovação de startups de impacto, como forma de melhorar a qualidade de serviços em saúde.

As instituições financeiras e de fomento ajudam para que esses movimentos empreendedores tenham recursos para o seu desenvolvimento. O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) tem se notabilizado por apostar nessas pequenas empresas. A exemplo, o Crediamigo é o programa de microcrédito que facilita o acesso ao crédito a empreendedores formais ou informais. Segundo dados do site do BNB, 2018 terminou com 2.065.167 clientes ativos e com desembolso de R$ 8.953,7 milhões distribuídos em 4.243.181 operações de crédito.

Por conseguinte, governos e entes públicos precisam criar as condições para facilitar o desenvolvimento de pequenos negócios, de modo a desburocratizar os entraves, além de promover ações que possibilitem o surgimento e o amadurecimento dos empreendedores. Vale destacar também o Conselho de Inovação e Tecnologia (Cointec), da Federação da Indústria do Ceará (Fiec), que faz com que os principais agentes do ecossistema empreendedor cearense possam dialogar, não só para mapear as ações já realizadas, mas para estimular a construção coletiva de ações que favoreçam o ambiente empreendedor.

Um ambiente de negócio favorável, fruto de um ecossistema empreendedor sólido, pode possibilitar a criação de uma cultura empreendedora pautada na inovação e na sustentabilidade. Para que possamos chegar a esse ponto, precisamos do engajamento de vários agentes da sociedade que fortaleçam o ecossistema empreendedor e seu ambiente de negócios.



Rogério Nicolau de Barros é professor da Universidade de Fortaleza e Coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Unifor.