Consumo consciente

Em 1º de janeiro de 2015, nascia o Menos 1 Lixo, um desafio pessoal da ativista ambiental Fe Cortez de produzir menos lixo e provar que atitudes individuais somadas constroem um mundo mais sustentável. Hoje, é a plataforma de educação ambiental com maior engajamento no Brasil, revela a carioca Fe Cortez.

Além da plataforma, ela também idealizou o copo do movimento. “No ano passado, a gente vendeu mais de 100 mil copos, que são agentes de transformação de comportamento. Vimos acontecer a aprovação da ‘lei do canudo’, uma movimentação da base de assinantes da Menos 1 Lixo junto com o Meu Rio. Uma grande vitória, que mostra o engajamento das pessoas na pauta. Então a gente vê transformações práticas de comportamento”, comenta a ativista.

Coletivo

E tudo isso porque a gente divide esse planeta com outros seres humanos e com outros seres, mas não somos a espécie soberana, lembra Fe Cortez. “Não temos o direito de destruir o habitat desses seres, de destruir o ambiente por conta do nosso conforto. Temos que começar a repensar mais, e isso é pensar o coletivo, não só no coletivo da humanidade, mas no coletivo do todo, e que tudo que a gente faz é nossa responsabilidade. A gente precisa começar a praticar a autorresponsabilidade”, frisa a carioca.

Wagner Andrade, Diretor de Inovação e Criação da Menos 1 Lixo, acrescenta que o que a plataforma propõe, junto com vários outros movimentos e organizações de impacto que existem no Brasil e no mundo, é apresentar um novo olhar para a produção industrial, para a produção de serviços. Além disso, defende que as pessoas e o meio ambiente sejam contemplados com as estratégias dos negócios. “Não dá mais pra fazer negócio como fazíamos antigamente. Estamos num momento de transição socioecológica, de olhar pro futuro pra que seja possível a nossa existência, de fato”, indica o gestor da área de inovação do Menos 1 Lixo, que ajuda outros governos e empresas nessa transição socioecológica.

Repensar

Fe Cortez evidencia a importância do consumo consciente ao frisar que estamos transformando o planeta em um grande lixão a céu aberto. “Tudo que a gente consome vem de recursos da natureza, e a gente está usando o planeta numa velocidade maior do que ele tem de regeneração. Repensar nosso consumo é também repensar o consumo de recursos e o nosso descarte”, analisa.

Por isso ela diz que o consumidor tem muito poder hoje ao escolher conscientemente o que quer comprar, de que empresa quer adquirir produtos e o quanto quer consumir. “E usar o nosso dinheiro para construir e apoiar aquelas marcas e empresas com quem a gente tem sinergia, que seguem as orientações, os protocolos e os valores, principalmente, da sociedade na qual a gente quer viver”, considera Fe Cortez.

Dica

Pra quem quer começar hoje mesmo a colocar em prática o consumo consciente, Fe Cortez dá a dica de iniciar por algo para diminuir no lixo gerado, como o descartável plástico. “Começar pela diminuição do lixo é um ótimo caminho para comprar melhor. E se informar sempre, porque, quanto mais informação e conhecimento temos, menos refém estamos das empresas”, opina.



SAIBA MAIS

Objetivo do Menos 1 Lixo

“Trazer consciência para as pessoas sobre o impacto das ações delas no dia a dia do planeta, sobre o momento que estamos vivendo e sobre a necessidade urgente de ação. Então, o objetivo é conscientizar, trazendo soluções práticas, ajudando no caminho das pedras de como nós resolvemos os problemas que nós mesmos criamos”, descreve Fe Cortez, idealizadora do movimento.

Frentes de atuação

Menos 1 Lixo é uma plataforma de educação ambiental e de inovação em projetos socioecológicos. Tem uma frente de educação e conscientização que conta com o site e com as redes sociais, as palestras ministradas pela Fe Cortez para empresas e eventos, o copo do Menos 1 Lixo, o agente de transformação de comportamento, e a área de inovação, que dá suporte a empresas e governos para fazerem a transição para a sustentabilidade e para trazerem inovação socioecológica aos seus negócios. Acesse: menos1lixo.com.br