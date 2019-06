Comportamentos vencedores

Durante muito tempo, acreditou-se que para abrir uma empresa e ter um negócio de sucesso era preciso nascer empreendedor. Felizmente, estudos do empreendedorismo e do comportamento humano mostraram que é possível desenvolver certas habilidades que caracterizam uma atitude empreendedora.

Um dos principais nomes do campo de estudos do empreendedorismo foi o do norte-americano David McClelland, pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Solicitado pela Organização das Nações Unidas (ONU), ele fez um mapeamento das características presentes na maioria dos empreendedores. Com bases nas pesquisas, chegou-se a 10 características de comportamento do empreendedor de sucesso, que são trabalhadas na metodologia desenvolvida pela ONU, chamada Empretec.

“Essas características foram apontadas em pesquisas como necessárias aos que buscam ter sucesso em seus negócios. Não tê-las fará falta aos que querem iniciar, manter ou expandir negócios, principalmente nos dias de hoje, quando há tanta oferta e competitividade no mercado”, Ana Maria Parente (foto acima), Gestora Estadual do Empretec e analista da Unidade de Gestão e Cultura Empreendedora do Sebrae-CE.

Oportunidades e iniciativas

“O empreendedor que faz as coisas antes de solicitado ou forçado por circunstâncias; que age para expandir seus negócios a novas áreas, produtos e serviços e que aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamento, equipamentos, local de trabalho ou assistência demonstra ter desenvolvido a característica ‘Busca de oportunidades e iniciativas’”, explica Ana Maria Parente.

Tanto quem deseja abrir um negócio como quem já tem precisam possuir essa característica, porque a qualquer momento podem surgir oportunidades que exigem que novas iniciativas sejam tomadas. “A oportunidade deve ser buscada nas carências, nas necessidades e nas ‘dores’ existentes, aliada à iniciativa de dar concretude à ideia”, destaca a analista. “Muitas vezes, nos deparamos com pessoas que revelam ter ideias interessantes, inovadoras, que viriam a preencher lacunas identificadas no mercado. Porém, nem sempre levam adiante a ideia, transformando-a num projeto e negócio efetivo. O que podemos ver, nesses casos, é a identificação de oportunidade, sem a ação, a iniciativa necessária para a criação do empreendimento”, avalia.

Informações

Para identificar oportunidades, é preciso buscar muitas informações sobre o mercado, o público-alvo, os fornecedores e os processos. Trata-se de uma busca constante. “Para o senso comum, começar um novo negócio exige um bom planejamento financeiro. Porém, nem todos os candidatos a empreendedor têm noção do quanto é importante um estudo aprofundado do mercado em que irão atuar, o que é fundamental para verificar a sua viabilidade, traçar estratégias e diferenciais para o seu negócio”, aponta Ana Maria Parente. “E o empreendedor que já tem seu negócio, precisa buscar a todo instante informações sobre o mercado – cliente, fornecedor ou concorrente – se aprofundando no conhecimento de seu produto/serviço ou mesmo buscando ajuda para melhorá-lo”, completa.

Para desenvolver essas características, uma das estratégias é participar de cursos, formações e vivências empreendedoras. “A participação de cursos que possibilitem ao empreendedor um conhecimento maior de suas características pessoais e propiciem seu autoconhecimento é uma recomendação que damos. O Empretec, por ter foco exatamente nessa linha, é uma excelente oportunidade de aprofundar o autoconhecimento e propiciar a oportunidade de mudança nos empreendedores”, destaca Ana Maria Parente.

A capacitação tem 60 horas de duração, em seis dias de imersão, nos quais o participante é desafiado em atividades práticas, tendo como base as 10 características comportamentais.

As 10 características do Empreendedor

1. Busca de Oportunidades e Iniciativa

2. Persistência

3. Correr Riscos Calculados

4. Exigência de Qualidade e Eficiência

5. Comprometimento

6. Busca de Informações

7. Estabelecimento de Metas

8. Planejamento e Monitoramento Sistemáticos

9. Persuasão e Rede de Contatos

10. Independência e Autoconfiança