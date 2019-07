Canvas para todos

Imagine um navegador se atirando ao mar com seu barco sem uma bússola para se orientar. E se a noite ir, como se orientar para chegar ao destino? E, pior, se ocorrer uma tempestade, como não perder o rumo? Assim como saber por onde ir é importante para o comandante da embarcação, o empresário necessita de ferramentas que orientem e facilitem a administração do seu negócio. E um desses principais instrumentos é o Business Model Canvas, ou Modelo de Negócio Canvas.

De forma prática e ilustrativa, a ferramenta mostra que partes compõem o negócio e como elas se relacionam. Como em um quebra-cabeça, é importante não esquecer de nenhuma “peça”, pois todas são vitais para completar o quadro, ou seja, o bom funcionamento do empreendimento. Empresas de todos os portes,desde micro e pequenas a grandes corporações, podem se beneficiar do Método Canvas. O intuito é que o empreendedor desenhe o modelo de negócio em uma tela, daí o forte apelo visual da ferramenta, como um diagrama. “A intenção é que o empreendedor ou gestor possa ter as principais ideias, recursos, gastos e retornos num só documento. É uma ferramenta de gerenciamento estratégico que permite desenhar modelos de negócios novos ou já existentes”, aponta Marcus Nakagawa, professor em pós-graduação e consultor em educação para sustentabilidade empresarial.

Marcus Nakagawa: "É uma ferramenta de gerenciamento estratégico que permite desenhar modelos de negócios novos ou já existentes.”

“Para as micro e pequenas empresas, é fundamental ter um desenho do negócio no papel, pois geralmente o empresário consegue enxergar muito bem o seu negócio, porém quando vai explicar para algum funcionário, fornecedor, cliente ou investidor, tem dificuldade para organizar didaticamente e explicar de maneira clara”, observa Marcus Nakagawa, idealizador da Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade (Abraps). “O método Canvas é muito importante pois simplifica alguns tópicos da empresa”, define.

Como fazer

O Canvas pode ser “desenhado” ou preenchido de duas formas. Individualmente, o interessado imprime o BMC ou recria sua lógica em um papel ou quadro e começa a esponder às perguntas de cada parte. É importante que o empreendedor inclua mais perguntas e/ou desafios para cada uma das partes. Se o preenchimento for em grupo,

diversas abordagens podem ser feitas. A mais utilizada é a ferramenta de brainstorming, em que, normalmente, as respostas são colocadas em post-its fixados em cada parte do BMC. Assim, podem ser consideradas diversas respostas para cada contexto.

Todas as partes do Canvas são importantes, mas o item “Atividades-chave”, também denominado em Administração de “core business”, merece atenção especial, pois detalha as ações mais importantes que uma empresa deve realizar para funcionar de forma eficiente. Para isso, o empreendedor deve fazer uma lista de todas as atividades

que devem ser feitas para que o negócio tenha sucesso. “Devem ser incluídas todo tipo de atividades, sejam elas menos ou mais relevantes. Depois disso, ele deve fazer a seguinte pergunta: quais atividades não posso deixar na mão de terceiros?”, orienta o consultor German Ruiz, sócio da Nodal Consultoria, empresa de São Paulo especializada em consultoria em inovação e estratégia.

“Por exemplo, um restaurante não pode deixar nas mãos de terceiros a elaboração das refeições, nem um cabeleireiro não saber cortar cabelo”, explica. De acordo com o consultor, o aspecto mais relacionado com as atividades-chave de uma empresa são os recursos-chave. “Se a atividade-chave é ‘divulgar a marca pela internet’, o recurso-chave deverá ser ‘ter um site excelente’ ou algo parecido. É uma boa prática verificar se existe coerência entre os recursos e as atividades-chave”, recomenda German Ruiz.

Público-alvo

A segmentação de clientes é outro ponto-chave do Método Canvas. Para o empreendedor Rafael Duton, especialista na ferramenta, a segmentação de clientes está profundamente ligada à oferta de valor. “Costumo dizer que 90% do Canvas está nesses dois itens. Não há como separar um do outro, pois quando a empresa resolve um problema, ela o faz para um ou mais grupos de clientes. Esses são o foco inicial que o empreendedor deve dar no trabalho com o Canvas”, observa Rafael Duton.

Portanto, para dar início ao negócio, o empreendedor precisa se conscientizar que deve ser especialista em um público específico. Após essa definição, o público deve ser dividido em segmentos, observando algumas características. Por exemplo, suas diferentes necessidades, se serão alcançadas por canais diferentes, se vão gerar lucratividade diferente (conforme sua disposição a pagar) e se necessitam de formas distintas de relacionamento.

“É claro que o empresário vai atender qualquer um que entrar na loja, só que do ponto de vista estratégico, ele precisa escolher um foco para a comunicação. Esse é o seu segmento de cliente. Tendo o segmento definido, fica mais fácil escolher os veículos de comunicação, definir a identidade visual do produto, a marca, a embalagem, os canais de vendas”, pondera o consultor Marcos Hashimoto, especialista no Método Canvas.