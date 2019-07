Um dos núcleos do Sistema Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará), o Núcleo de Convênios e Parcerias (Nucop) vem contribuindo consideravelmente para minimizar o cenário desfavorável que as empresas vêm atravessando, afirma Dana Nunes (foto acima), Gerente do Núcleo. “O Nucop é o braço forte para os sindicatos e as indústrias. Foi criado há três anos, na gestão Beto Studart, com a missão de gerir convênios estratégicos e identificar as demandas das indústrias por meio dos nossos 40 sindicatos filiados à Fiec, que representam 40 segmentos”, explica a gestora.

Para isso, parcerias foram firmadas com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae-CE), com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e, dentre outras instituições, com o Sebrae Nacional. “Digo que o Nucop é extremamente relevante, pois hoje concentra a gestão de recursos e projetos estratégicos da Fiec, que ajudam fortemente as empresas e os sindicatos patronais a se fortalecerem”, observa Dana Nunes.

Ela diz que atualmente o Núcleo é referência dentro da Fiec, pois trabalha fortemente a captação de recursos, a elaboração e a aprovação de projetos para atendimento das demandas das indústrias visando o desenvolvimento industrial. Acrescenta que o empresariado cearense, por meio do seu sindicato empresarial, tem uma grande base no Nucop, que não mede esforços para contribuir com o desenvolvimento das empresas no Estado.

Atuação

Na prática, o Núcleo de Convênios e Parcerias desenvolve várias ações de capacitação, consultoria, palestras e eventos, sempre visando o fortalecimento associativo e sindical, assim como a geração de negócio, o desenvolvimento e a competitividade das indústrias cearenses, informa a gestora.

Alguns dos projetos e programas de destaque citados pela gerente são o Projeto Desenvolve Indústria, que objetiva fortalecer e contribuir com o desenvolvimento da indústria cearense de diversos setores; o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), que pretende fortalecer e desenvolver as micro e as pequenas empresas com ações coletivas e individuais de desenvolvimento empresarial e profissional; e o Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), que se propõe a fortalecer o associativismo empresarial e sindical, bem como capacitar as lideranças sindicais e empresariais.

“Atualmente, o Ceará possui 14 projetos aprovados do Procompi, sendo destaque nacional na quantidade de projetos, no modelo de gestão, na execução e na prestação de contas. Nosso Estado foi reconhecido pelos excelentes resultados, de forma que fomos convidados para apresentar alguns cases no Encontro Nacional de Gestores, que será realizado de 15 a 16 de agosto de 2019, na cidade de Maceió”, aponta Dana Nunes.

Saiba mais

O Nucop atende a todos os setores industriais filiados à Fiec, por meio dos seus 40 sindicatos patronais, que representam diversos segmentos, com destaque para as micro e pequenas indústrias. São vários os setores, mas os mais demandantes e apoiados, conforme Dana Nunes, são:

. Alimentos e bebidas;

. Confecção e têxtil;

. Construção Civil;

. Metalmecânico;

. Químico, cosmético e saneantes;

. Calçados e acessórios;

. Energia;

. Gráfico;

. Móveis e serrarias;

. Mármores e granitos;

. Panificação;

. Reciclagem;

. Setor mineral.

Resultados

Alguns dos resultados obtidos pelo Nucop nos últimos três anos, de acordo com a Gerente Dana Nunes:

. Captação de mais de R$ 15 milhões por meio da formalização de grandes parcerias para atender as demandas da indústria do Ceará;

. Aprovação de 14 projetos nacionais, enquanto a média no país foram 5;

. Reconhecimento dos sindicatos patronais filiados à Fiec;

. Reconhecimento da CNI no projeto PDA como federação modelo da gestão e execução do programa;

. Fortalecimento associativo (atração de novos associados para os sindicatos filiados à Fiec);

. Ações de interiorização no Estado;

. 150 palestras; 160 cursos; mais de 30 oficinas de temas diversos; 628 participantes palestras e cursos; mais de 20 mil horas de consultoria; e em torno de 1.600 empresas atendidas até o momento.

Fonte: Núcleo de Convênios e Parcerias (Nucop) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)